เทศกาลลอยกระทงตรังเงียบเหงา ดอกไม้ราคาพุ่งเหตุใต้ฝนตกทำขาดแคลน

ตรัง - ตรังฝนตกติดต่อกันทำให้ดอกไม้ที่ใช้ในเทศกาลลอยกระทงขาดแคลน จนต้องหันไปสั่งซื้อมาจากกรุงเทพฯ แต่ก็มีราคาพุ่งขึ้นกว่าปกติ 2-4 เท่า สวนทางกับบรรยากาศเทศกาลลอยกระทงที่เงียบเหงา
วันนี้ (5 พ.ย.) ที่หมู่ที่ 9 ต.โคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรัง นายอมร โชติช่วง เกษตรกรปลูกดอกดาวเรือง และครอบครัว กำลังเร่งเก็บดอกดาวเรืองและคัดแยกขนาดดอกดาวเรือง เพื่อส่งขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าในตลาด สำหรับนำไปจำหน่ายในวันนี้ (5 พ.ย.) ซึ่งตรงกับวันพระใหญ่ และวันลอยกระทง โดย นายอมร บอกว่าปลูกเอาไว้ทั้งหมด 1,500 ต้น ตัดดอกได้ประมาณ 7,000-8,000 ดอก ราคาขายส่งดอกละ 1-2 บาท
ซึ่งดอกใหญ่หากนำไปขายเอง จากดอกละราคา 2 บาท จะได้เป็นดอกละ 5 บาท แต่ลอยกระทงปีนี้ดอกไม้มีไม่พอขาย โดยพ่อค้าแม่ค้าต้องสั่งเข้ามารวมประมาณ 6,000-7,000 ดอก แต่ตนมีให้แค่ประมาณ 4,000 ดอก เพราะต้องเก็บไว้ขายเองด้วย และดอกไม้ส่วนหนึ่งเสียหายจากฝนตกบ่อย ซึ่งราคาที่ได้ก็พอใจเพราะเป็นราคาที่อยู่ได้ ไม่ได้มีการปรับราคาขึ้นแต่อย่างใด
ส่วนทางด้านพ่อค้าแม่ค้าขายดอกไม้และกระทงในปีนี้ ต่างก็บอกว่า บรรยากาศซบเซา จึงสั่งมาจำหน่ายน้อยมาก เหลือประมาณ 3 ใน 4 ส่วนเท่านั้น โดยโรงเรียนต่างๆ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกือบทั้งหมด ก็งดการจัดกิจกรรม แม้ทางจังหวัดไม่ได้สั่งงดก็ตาม
นางสุพร เทพทอง แม่ค้าขายกระทงขนมปัง บอกว่า ปีที่แล้วครึกครื้นมาก ขนมปังสั่งมา 17 ถุงใหญ่ ขายหมด แต่ปีนี้ลดเหลือ 11 ถุง แต่ก็ยังขายยาก ราคามีตั้งแต่ชิ้นละ 30-80 บาท โดยลดราคาลงทุกชิ้นๆ ละประมาณ 10-20 บาท เช่น จากชิ้นละ 40 บาท เหลือ 30 บาท, ชิ้นละ 50 บาท เหลือ 40 บาท, ชิ้น 100 บาท เหลือ 80 บาท เป็นต้น แต่ก็ยังห่วงว่าจะได้สักครึ่งหรือไม่ เพราะโรงเรียนต่างๆ ก็งดการจัดหรือจัดก็น้อยเพียงไม่กี่โรงเรียน
ด้าน นายวรชาติ พุทธรักษา แม่ค้าขายกระทงขนมปังอีกราย บอกว่า ตนเองได้ไปเช่าพื้นที่ขายกระทงไว้แล้ว บริเวณสะพานคลองน้ำเจ็ด เพื่อจะขายกระทงขนมปัง แต่ปีนี้เขาลดงานรื่นเริง ไม่มีวงดนตรี ไม่มีรำวง จึงเตรียมกระทงไว้น้อยมาก ขณะที่ปีก่อนเตรียมดอกดาวเรืองไว้ประมาณ 2-3 พันดอก หรือกว่า 30 ถุง แต่ปีนี้สั่งมาน้อย
เช่นเดียวกับ นายสุนทร เอี่ยมละม่อม พ่อค้าขายดอกไม้ และทำกระทงสดขาย บอกว่า ปีที่แล้วเตรียมกระทงเปล่าไว้ 200 กระทง ไว้รองรับนักเรียน ส่วนกระทงใส่ดอกไม้ เตรียมไว้ประมาณ 100 กระทง แต่ปีนี้เตรียมไว้น้อย ทั้งนี้ ปกติก่อนถึงวันลอยกระทง 2 วัน บรรยากาศก็คึกคักแล้ว แต่ปีนี้เงียบมาก ดอกไม้ในพื้นที่ก็มีน้อย เช่น ดอกดาวเรือง เพราะฝนตกหนักทำดอกไม้เสียหาย จึงต้องสั่งซื้อดอกไม้มาจากปากคลองตลาด กรุงเทพฯ แต่มีราคาแพงมาก 2-4 เท่าตัว
เช่น ดอกบานไม่รู้โรย เมื่อประมาณ 5-6 วันก่อน ราคาอยู่ที่ กก.ละ 100 บาท มาวันนี้สั่งมาใหม่ราคาเป็น กก.ละ 500 บาทแล้ว หรือขึ้นถึง 5 เท่า ขณะที่ลอยกระทงปีที่แล้ว มีราคา กก.ละ 250 บาทเท่านั้น ส่วนดอกรัก วันนี้มีราคา กก.ละ 650 บาทแล้ว ขณะที่ปีที่แล้วมีราคาแค่ กก.ละ 150 บาทเท่านั้น และดอกมะลิ วันนี้มีราคา กก.ละ 1,800 บาท ขณะที่ปีที่แล้วมีราคาแค่ กก.ละ 500 บาทเท่านั้น แต่ยังไงปีนี้ก็ขอขายไปตามนี้ก่อน ไม่เป็นไร ทุกคนเข้าใจสถานการณ์ จึงแค่ให้ได้ขายเท่านั้น ไม่ต้องมีกำไรมาก ประชาชนอยู่ได้ ตนก็อยู่ได้