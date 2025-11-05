ตร.ทางหลวงสงขลาทลายเครือข่ายแรงงานเถื่อนข้ามชาติ เกาะติด 2 เดือนตามจับกุมได้ 3 ครั้ง

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ – ตำรวจทางหลวงสงขลาทลายเครือข่ายแรงงานเถื่อนข้ามชาติในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สืบสวนเกาะติดนาน 2 เดือน ติดตามไล่ล่าจับกุมได้ 3 ครั้ง ขณะกำลังขนแรงงานเถื่อนเพื่อลักลอบข้ามแดนไปมาเลเซีย
วันนี้ (5 พ.ย.) ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดยกำลังของตำรวจทางหลวงสงขลา-สตูล สถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 7 กองบังคับการตำรวจทางหลวง นำโดย พ.ต.ท.วริศร มัจฉา สารวัตรใหญ่สถานีตำรวจทางหลวง สงขลา-สตูล ทำการสืบสวนขยายผลเพื่อจับกุมขบวนการค้าแรงงานเถื่อนข้ามชาติเครือข่ายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ลักลอบขนแรงานเถื่อนข้ามไปยังประเทศเพื่อนบ้าน (มาเลเซีย) โดยเฝ้าติดตามขบวนการขนแรงงานเถื่อนต่อเนื่องถึง 2 เดือน จนสามารถจับกุมรถขนแรงงานเถื่อนได้ถึง 3 ครั้ง
เริ่มจากเมื่อวันที่ 26 ต.ค.68 ได้ติดตามสกัดจับรถยนต์เอนกประสงค์อีซูซุ MU-7 ป้ายทะเบียน กน 3433 ชุมพร ขณะขนแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาหลบหนีเข้าเมือง จำนวน 16 คน ที่นั่งยัดกันมาในรถในสภาพที่อิดโรย โดยเดินทางมาจากพื้นที่ จ.กาญจนบุรี เพื่อส่งให้กับนายหน้าใน จ.สงขลา และถูกตำรวจทางหลวงสงขลาสกัดจับได้บนถนนสายเอเชียพื้นที่อ.รัตภูมิ จ.สงขลา พร้อมคนขับซึ่งเป็นคนไทย โดยแรงงานเถื่อนทั้ง 16 คน จะส่งต่อไปยังชายแดนประเทศมาเลเซีย ซึ่งแต่ละคนต้องเสียค่าเดินทางให้นายหน้า 5-6 หมื่นบาท ส่วนคนขับรับว่าขนแรงงานเถื่อนชาวเมียนมามาแล้ว 3 รอบ โดยได้ค่าจ้างเที่ยวละ 5,000 บาท จึงคุมตัวส่ง สภ.รัตภูมิ
ต่อมาเมื่อวันที่ 2 พ.ย.68 ตำรวจทางหลวงสงขลาได้ติดตามไล่ล่าและสกัดจับรถกระบะสี่ประตู สีดำ กระบะท้ายใส่หลังคา ขณะขนแรงงานเถื่อนเข้ามาในพื้นที่ จ.สงขลา ตรวจภายในรถพบแรงงานเถื่อนชาวเมียนมา 16 คน และทุกคนหน้าคุ้นเมื่อตรวจสอบอย่างละเอียดปรากฏทั้ง 16 คน เป็นแรงงานเถื่อนชาวเมียนมาที่เพิ่งถูกจับกุมไปเมื่อวันที่ 26 ต.ค.68 และคนขับรถกระบะคันนี้ก็เป็นคนที่มาประกันตัวคนขับรถที่ถูกจับกุมเมื่อวันที่ 26 ต.ค.68
เมื่อสอบถามแรงงานเถื่อนทั้ง 16 คน ก็บอกว่าหลังจากพวกตนถูกผลักดันกลับประเทศเมียนมาได้เพียง 3 วัน ก็ได้ติดต่อกลุ่มนายหน้าขบวนการเดิม เพื่อนำพาลักลอบกลับเข้ามาในประเทศไทยอีกครั้งเพื่อเดินทางต่อไปยังประเทศมาเลเซีย เมื่อมาถึง จ.สงขลา ก็จะมีนายหน้ามารับพวกตนอีกทอดหนึ่ง พาพวกตนไปที่ตลาดทุ่งลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อส่งต่อให้กลุ่มนายหน้าในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้พาข้ามเขตแดนไปยังประเทศมาเลเซีย โดยผ่านทางช่องทางธรรมชาติชายแดนแดน อ.สุไห-โกลก จ.นราธิวาส
และล่าสุดเมื่อวันที่ 3 พ.ย.68 ที่ผ่านมา ตำรวจทางหลวงสงขลาได้วางแผนสกัดจับกลุ่มนายหน้าที่จะมารับต่างด้าวในพื้นที่ตลาดทุ่งลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งเป็นรถกระบะสีขาวตอนครึ่งแต่งซิ่ง พยายามขับหลบหนีแต่เจ้าหน้าที่ก็สามารถตามจับเอาไว้ได้ โดยจับกุมคนขับและชายอีกคนที่นั่งมาคู่กัน พร้อมกับแรงงานเถื่อนชาวเมียนมา 3 คนที่นั่งมาในรถ
โดยในทางการสืบสวนพบว่าทั้ง 3 เหตุการณ์ ทั้งกลุ่มนายหน้าและคนที่ทำหน้าที่รับส่ง เป็นเครือข่ายค้าแรงงานเถื่อนกลุ่มเดียวกันทั้งหมด และเป็นเครือข่ายใหญ่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ลักลอบขนแรงงานเถื่อนชาวเมียนมาผ่านไปเพื่อข้ามแดนไปยังประเทศมาเลเซีย โดยทางตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดยกำลังของตำรวจทางหลวงสงขลา-สตูล สถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 7 ยังคงสืบสวนขยายผลเพื่อทลายเครือข่ายขบวนการค้าแรงงานเถื่อนข้ามชาติแก๊งนี้ทั้งหมด