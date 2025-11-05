แม่ร้องมูลนิธิเป็นหนึ่ง ลูกสาว ม.1 ถูกรุ่นพี่รุมทำร้ายจนสลบในโรงเรียนที่ยะลา

ยะลา - แม่ร้องมูลนิธิเป็นหนึ่ง ลูกสาว ม.1 ถูกรุ่นพี่รุมทำร้ายจนสลบและถ่ายคลิปภายในโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่ อ.บันนังสตา จ.ยะลา ครูแจ้งแม่เด็กทะเลาะกันและได้เคลียร์กันเอง ส่วนคลิปเหตุการณ์ได้ลบไปแล้ว เข้าทวงถามผู้บริหารกลับถูกชี้หน้าตะคอกใส่
วานนี้ (4 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่ สภ.บันนังสตา และพบกับ นางสาวณภัชกมล สังข์แก้ว อาสาสมัครมูลนิธิเป็นหนึ่ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ยะลา, เจ้าหน้าที่จากบ้านพักและคุ้มครองเด็ก จ.ยะลา พร้อมแม่และลูกสาวซึ่งเป็นผู้เสียหาย อายุ 13 ปี โดยผู้เป็นแม่เล่าว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 30 ต.ค. 2568 เมื่อบุตรสาวโทรศัพท์กลับบ้านด้วยท่าทีผิดปกติ และบอกเพียงว่ามีเรื่องที่โรงเรียนแต่ไม่กล้าเล่าเองเนื่องจากถูกข่มขู่ ผู้ปกครองจึงโทรศัพท์สอบถามครูประจำชั้น ได้รับคำตอบว่า เกิดเหตุการณ์ทะเลาะกัน ลูกสาวคุณแม่เป็นฝ่ายถูกกระทำ แต่เห็นว่าเคลียร์กันแล้ว จึงได้นัดให้เข้ามาคุยที่โรงเรียน
ด้วยความผิดสังเกตจากอาการซึมเศร้า เก็บตัว ไม่ร่าเริงของลูกสาววัย 13 ปีที่บ้าน ผู้ปกครองจึงพยายามซักถามจนทราบความจริงอันน่าตกใจว่า ลูกสาวถูกรุ่นพี่ 2 คน เรียกไปเคลียร์ในลักษณะรุมทำร้าย 2 ต่อ 1 โดยมีเด็กคนอื่น ๆ ในเหตุการณ์คอยกันไม่ให้หนี ลูกสาวเล่าว่าถูกตบและถูกเตะก้านคอจนสลบ พร้อมยืนยันว่ามีการถ่ายคลิปวิดีโอเก็บไว้ และครูประจำชั้นก็ได้รับชมคลิปดังกล่าวแล้ว
เมื่อผู้ปกครองเดินทางไปโรงเรียนในวันที่ 2 พ.ย. 2568 เพื่อขอดูคลิปวิดีโอหลักฐาน ทางโรงเรียนกลับแจ้งว่าได้ลบคลิปไปแล้ว โดยให้เหตุผลในการนิ่งเฉยและไม่แจ้งผู้ปกครองว่า ได้ตกลงกับนักเรียนแล้วว่าจะให้เรื่องจบลงแค่ในโรงเรียน และระบุว่านักเรียนไม่กล้าบอกผู้ปกครองเนื่องจากถูกข่มขู่จากรุ่นพี่ว่าถ้าบอกคนอื้นจะโดนหนักกว่าเดิม
ผู้ปกครองตั้งคำถามถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยและความรับผิดชอบของสถานศึกษาอย่างรุนแรง เนื่องจากโรงเรียนยอมรับว่ามีการคาดโทษเด็กที่ทำผิดแล้ว โดยใช้มาตรการให้บำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ เช่น ทำความสะอาด เก็บขยะ ซึ่งผู้ปกครองมองว่าไม่สมเหตุสมผลสำหรับกรณีทำร้ายร่างกายจนสลบ และถามกลับว่า ทำไมทางโรงเรียนไม่พาลูกเราไปโรงพยาบาล ไปตรวจร่างกาย คือทุกอย่างมันคือละเลยไปหมดเลย เมื่อมีการถามผู้บริหารจี้ถึงสาเหตุที่ลบคลิปกลับถูกผู้บริหารตะคอกและชี้หน้าเหมือนควบคุมตัวเองไม่ได้ จนหวิดจะเข้าปะทะกัน แม่จึงลุกขึ้นและดึงมือลูกหนีออกมา ถึงตอนนี้ก็ยังงงเพราะลูกเราเป็นผู้ถูกกระทำ แต่เหมือนเราสองแม่ลูกเป็นตัวปัญหา ตอนนี้มองว่าโรงเรียนพยายามปกปิดข้อมูล
ล่าสุด นางสาวณภัชกมล สังข์แก้ว อาสาสมัครมูลนิธิเป็นหนึ่ง ได้พาผู้เป็นแม่และลูกสาวผู้เสียหายวัย 13 ปี เข้าพบกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ยะลา และเจ้าหน้าที่จากบ้านพักและคุ้มครองเด็ก จ.ยะลา เพื่อดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีอาญาที่ สภ.บันนังสตา กับคู่กรณีและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกรายในเหตุการณ์รุมทำร้ายและการปกปิดข้อมูลในครั้งนี้
นางสาวณภัชกมล ได้ฝากถึงโรงเรียนและสถานศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ช่วยกันสอดส่องดูแลพฤติกรรมเด็ก และต้องมีมาตรการที่ชัดเจนในการจัดการปัญหาความรุนแรง ไม่ใช่การปกปิดข้อเท็จจริง ซึ่งอาจนำไปสู่การเสื่อมเสียชื่อเสียงของสถานศึกษาได้