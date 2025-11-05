มีเพ! เกาะพะงันไม่แผ่ว ฝ่ายปกครองรวบ 2 ชายหญิงชาวอิสราเอล กระทำอานาจาร บนน้ำตกวังไทร

สุราษฎร์ธานี - สมคำร่ำลือ ไม่แผ่วจริงๆ คาดอากาศร้อน ชายหญิงชาวอิสราเอล เล่นจ้ำจี้ บริเวณน้ำตกวังไทย บนเกาะพะงัน แบบโนสนโนแคร์ สายตานักท่องเที่ยว ที่ที่ผ่านไปมา ด้านนายอำเภอ สั่งเจ้าหน้าที่นำตัวมาสอบปากคำ พร้อมดำเนินคดีตามกฎหมาย
วันนี้ ( 5 พฤศจิกายน 2568) นายสุริยา บุญพันธ์ นายอำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายไพสิฐ ทองเจิม ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง นำโดย มว.ต.ธนพนธ์ แช่ตั้ง ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง พ.ต.อ.นฤวัต พุทธวิโร ผกก.ตม.จว.สุราษฎร์ธานี ร.ต.อ.สิริวัฒน์ สมหวัง รอง สว.ตม.จว.สุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่ ได้ติดตามตัว 2 นักท่องเที่ยวชายหญิงสัญชาติ อิสราเอล ขณะอยู่ในที่พัก หมู่ที่ 7 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จว.สุราษฎร์ธานี มาทำการสอบปากคำ ที่ สำนักงาน ตม.เกาะพะงัน หลังทั้งคู่มีพฤติกกรมไม่เหมาะสม เล่นจ้ำจี้กันบริเวณน้ำตก โดยไม่สนสายตาของนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปผ่านมา
โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 4 พ.ย.ที่ผ่านมา ได้มีประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่เดินทางไปท่องเที่ยวที่น้ำตกวังไทร หมู่ที่ 7 ต.เกาะพะงัน ซึ่งพบเห็นชายหญิงชาวต่างชาติคู่หนึ่ง กำลังร่วมรักกันบริเวณน้ำตก โดยไม่แคร์สายตานักท่องเที่ยว และ มีนักท่องเที่ยวบางคน ถ่ายคลิปเอาไว้ นำไปลงสื่อโซเชียล และมีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็น และมีการต่อต้าน ถึงพฤติกรรมของชาวต่างชาติรายนี้ ที่ไม่เคารพสถานที่ และทำให้เสื่อมเสียภาพลักษร์ของเมืองท่องเที่ยว
อย่างไรก็ตาม หลังทราบเรื่อง นายสุริยา บุญพันธ์ นายอำเภอเกาะพะงัน จึงได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบ แล ะทราบชื่อที่อยู่ของนักท่องเที่ยว ที่กระทำอานาจารดังกล่าว ว่า เป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มชาวอิสราเอล จึงได้เชิญตัวมา ตัวมาสอบปากคำ ในเบื้องต้น ทั้ง 2 ให้การยอมรับว่า คลิปภาพที่ปรากฎในสื่อโซเชียลเป็นตนทั้ง 2 จริง ซึ่งกำลังร่วมกันกระทำอนาจารโดยการมีเพศสัมพันธ์กันอยู่ที่บริเวณน้ำตกวังไทร ในช่วงเที่ยงๆของวันที่ 4 พ.ย.ที่ผ่านมา
ทางเจ้าหน้าที่ชุดจับกุม จึงได้แจ้งข้อกล่าวหา กับบุคคลทั้ง 2 “ ในความผิดฐาน "ร่วมกันกระทำการอันควรขายหน้าต่อหน้าธารกำนัล โดยเปลือยหรือเปิดเผยร่างกาย หรือกระทำการลามกอย่างอื่น" ส่งพนักงานสอบสวน สภ.เกาะพะงัน ดำเนินคดี ตามกฎหมายต่อไป