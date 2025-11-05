บุกรวบแหม่มเมืองผู้ดี เปิดสอนโยคะเซ็กซ์บนเกาะพะงัน ขณะกำลังให้บริการลูกค้า

สุราษฎร์ธานี - ไม่รอดสายตาเจ้าหน้าที่ ตำรวจท่องเที่ยวเกาะพะงัน บุกรวบแหม่มสาวชาวอังกฤษ เปิดสอนโยคะ เซ็กซ์ ขณะกำลังให้บริการลูกค้า พบหลักฐานใช้สื่อโซเชียลเชิญชวนลูกค้า เข้าใช้บริการ คิดราคาเบื้องต้น 400 บาท
ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ ผบช.ทท. ที่ได้มีนโยบายเพิ่มความเข้มข้น ในการกวาดล้างอาชญากรรม และ ควบคุมการทำงานของคนต่างด้าวในช่วงเทศกาลสำคัญ ตำรวจท่องเที่ยวเกาะพะงัน ได้เข้าจับกุมหญิงชาวต่างชาติ ที่ประกอบอาชีพทำงานผิดประเภทจากที่ได้รับอนุญาต
จึงได้มอบหมายและสั่งการ ให้ พ.ต.ท. วินิจ บุญชิต สว.สทท. 5 กก. 2 บก.ทท3 พร้อมกำลังชุดสืบสวนตำรวจท่องเที่ยวเกาะพะงัน เข้าตรวจสอบ และ จับกุม นางสาวมาเรีย เช็คตินินา Ms.Maria Shchetinina อายุ 40 ปี สัญชาติอังกฤษ ได้ที่ร้านอาหาร แห่งหนึ่ง ม.8 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี พร้อม แจ้งข้อกล่าวหาว่า “ เป็นบุคคลต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้ (ครูสอนโยคะทันตรา)”
สำหรับ พฤติการ ในการจับกุม ที่ตำรวจท่องเที่ยวได้รับแจ้งจากสายลับ พร้อมหลักฐาน เป็นภาพถ่ายหน้าจอแอปพลิเคชัน FACEBOOK โดยผู้ใช้ชื่อ "Maria Sky" ได้โฆษณาชักชวนผู้คนในกลุ่ม Koh Phangan Conscious Community (For Real Edition) ให้เข้าร่วมการเรียน "โยคะแบบทันตรา" หลังได้รับการร้องเรียนว่า มีกิจกรรมโยคะของชาวต่างชาติ สุ่มเสี่ยงต่อการอนาจารทางเพศ ซึ่งมีการเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียด้วยในวันอังคาร เวลา 16. 30 – 18.00 น. พร้อมระบุสถานที่จัด โดยมีค่าเข้าร่วม 400 บาท
ทางเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้ทำการสืบสวน และ พบว่า นางสาวมาเรีย แหม่มอังกฤษ รายนี้ เคยจัดการเรียนการสอนมาแล้วก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ที่ผ่านมา ในสถานที่เดียวกัน และ ในวันเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบสถานที่ พบรถจักรยานยนต์จอดอยู่จำนวนหนึ่ง และ พบนางสาวมาเรีย กำลังสอนกลุ่มชาวต่างชาติ ในลักษณะนั่งสอน และ ให้ลูกค้านั่งบนเข่าเพื่อทำสมาธิ พร้อมบรรยายอธิบายท่าทางต่าง ๆ ทางเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการจับกุม
จากการตรวจสอบหนังสือเดินทาง และ ใบอนุญาตทำงาน พบว่านางสาวมาเรียฯ ถือใบอนุญาตทำงานในตำแหน่ง "ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์" ของบริษัทหางหนึ่ง ซึ่งเป็นประเภทกิจการบริหารจัดการ เกี่ยวกับที่พักอาศัย นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังพบหลักฐานการกระทำความผิดเพิ่มเติม ประกอบด้วย บัตรตั๋วเข้าร่วมชั้นเรียน ระบุข้อความว่า ETHOS SHALA CLASS PASS 400 ฿ จำนวน 5 ใบ แผ่นโฆษณา การนวดแบบทันตราสำหรับคู่รัก จำนวน 12 ฉบับ สมุดบันทึก ที่ระบุรายละเอียดการสอนเรื่อง เพศ ศักดิ์สิทธิ์ในเชิงโยคะแบบทันตรา จำนวน 1 เล่ม ป้ายโฆษณา ที่มีภาพนางสาวมาเรียฯ พร้อมช่องทางติดต่อผ่าน QR CODE
ซึ่งนางสาวมาเรีย ยอมรับว่า ตนเองได้เปิดการเรียนการสอนโยคะแบบทันตรา โดยทำหน้าที่เป็นครูสอน บรรยาย จัดท่าทาง และ สอนการทำสมาธิในแบบโยคะทันตรา ให้กับลูกค้าจริง โดยมีการเก็บค่าเข้าร่วม 400 บาท และ มีระบบการหักเปอร์เซ็นต์ค่าสถานที่กับทางร้าน
ซึ่งพฤติการณ์ดังกล่าวถือเป็นการฝ่าฝืนพระราชกำหนด การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว เนื่องจากทำงานในตำแหน่ง "ครูสอนโยคะทันตรา" ซึ่งนอกเหนือจากสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาต เจ้าหน้าที่จึงได้นำตัวผู้ถูกจับส่งพนักงานสอบสวน สภ.เกาะพะงัน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
สำหรับการจับกุมครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้เฝ้าติดตามดูพฤติกรรม กลุ่มชาวต่างชาติ ที่เข้ามาในพื้นที่เกาะพะงัน ชักชวนกันทำกิจกรรมโยคะ ของชาวต่างชาติ ที่สุ่มเสี่ยงต่อการอนาจารทางเพศ ซึ่งมีการเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดีย จากปีที่แล้ว เมื่อวันที่ 24 มี.ค.67 ตำรวจท่องเที่ยว เกาะพะงัน ได้จับกุมดำเนินคดี ชาวโปแลนด์ ยูทูปเบอร์ชื่อดัง เปิดสอนโยคะเซ็ก (ทันตราโยคะ) ในพื้นที่เกาะพะงัน มาแล้ว และ ในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้สืบทราบว่าจะมีการเปิดสอน โยคะในลักษณะดังกล่าวอีก ใช่ชื่อว่า “โยคะทันตรา-เพศศักดิ์สิทธิ์”
โดยมีค่าเรียนเบื้องต้น คนละ 400 บาท โดยให้จับคู่ ชาย-หญิง เมื่อผ่านคอร์สเบื้องต้นแล้ว จะมีคอร์สขั้นสูงขึ้นในราคา 7.440 บาท ต่อคู่ โดยเมื่อชุดจับกุมตรวจสอบรายละเอียดตามที่มีการโฆษณา พบว่ามีเนื้อหา รายละเอียด เกี่ยวกับเรื่องเพศที่ไม่เหมาะสมระหว่างหญิงกับชาย เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้สืบสวนหาข่าวจนแน่ชัด รวบรวมพยานหลักฐาน นำเรียนผู้บังคับบัญชา วางแผนเข้าตรวจสอบ จนนำไปสู่การจับกุมในครั้งนี้ เพื่อหยุดการกระทำที่สุ่มเสี่ยงต่อภาพลักษณะการท่องเที่ยว จารีตประเพณี