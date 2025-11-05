เปิดบ้าน “divana Anda Spa ภูเก็ต” สู่บทใหม่ Wellness Community ผู้นำศาสตร์สุขภาพแบบองค์รวมในเมืองท่องเที่ยวระดับโลก

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - divana ผู้นำศาสตร์สุขภาพแบบองค์รวมระดับลักชัวรีของไทยและเอเชีย เปิดบ้าน divana Anda Spa ภูเก็ต อย่างเป็นทางการ ตอกย้ำผู้นำด้าน Holistic Wellness ของไทย พร้อมเปิดตัวแนวคิดใหม่ “From Spa to Wellness Community” การเปลี่ยนผ่านจากการดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคล สู่การสร้างคอมมูนิตีแห่งสุขภาพที่เข้าถึงได้ในทุกมิติของชีวิต ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ
เมื่อวันที่ 4 พ.ย.68 ที่ผ่านมา divana ผู้นำศาสตร์สุขภาพแบบองค์รวมระดับลักชัวรีของไทยและเอเชีย เปิดบ้าน divana Anda Spa ภูเก็ต อย่างเป็นทางการ โดยภายในงาน นายพัฒนพงศ์ รานุรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นายธเนศ จิระเสวกดิลก ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด ได้ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ของ divana ยุคใหม่ ที่กำลังขยายแพลตฟอร์มจาก Wellness Spa สู่ Wellness Community เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเครือข่ายสุขภาพ ที่คนเมือง นักเดินทาง และผู้รักสุขภาพสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้จริง โดยมี นายสุวิทย์ พันธ์เสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ร่วมแสดงความยินดี
นายพัฒนพงศ์ รานุรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร divana กล่าวว่า จากการเปิด Wellness Community ที่ divana สาขาซอยสมคิด ซึ่งเป็น Prototype ของการบ่มเพาะสังคมคนรักสุขภาพ วันนี้ divana ก้าวต่อไปด้วย Anda Spa ภูเก็ต เพื่อยกระดับสู่ Wellness & Longevity Destination ที่ครบวงจร ทั้ง Spa, Retail, Workshop และ Community Experience
“เรากำลังปรับแพลตฟอร์มใหม่ จากเดิมในมิติของสปา มาสู่ Wellness Community อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมหลังจัดงานเปิดตัว Wellness Community ที่กรุงเทพฯ ไปเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี การเปิดตัวที่ divana Anda Spa ภูเก็ต ในวันนี้ เพื่อให้ Wellness Community เข้าถึงผู้คนได้กว้างขึ้น ลึกขึ้น และมีไลฟ์สไตล์ที่น่าสนใจมากขึ้น”
“divana ไม่ได้มอง Wellness เป็นเพียงบริการ แต่คือ Movement ที่เชื่อมคนกับคน ผ่านพลังของการดูแลตัวเองอย่างยั่งยืน เราอยากให้ประเทศไทยเป็น Wellness Hub ของเอเชีย และ divana จะเป็นผู้นำในการสร้างโมเดล Community-Based Wellness ที่จับต้องได้จริง สมัยก่อนเราอาจมองเพียงการให้บริการ แต่วันนี้เราต้องการสร้างสิ่งใหม่ที่ยั่งยืนกว่าเดิม โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนานวัตกรรมใหม่ ให้ผู้คนเข้าใจสุขภาพในแบบองค์รวมมากขึ้น” นายธเนศ จิระเสวกดิลก ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด กล่าวเสริม
กิจกรรมภายในงานเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสประสบการณ์ Wellness ครบวงจร ทั้ง Scent Station Ritual ศาสตร์สุคนธบำบัดเพื่อปรับสมดุลพลังงาน, Realfully Food Workshop เมนูสมุนไพรเพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะการทำข้าวยำตามธาตุ, Yin Yoga และ Pranayama Breathwork เพื่อคลายความตึงเครียดและฝึกสมาธิ, Sound Healing การบำบัดด้วยคลื่นเสียง และ Nature Therapy การเยียวยาด้วยธรรมชาติในบรรยากาศอันเงียบสงบของ divana Anda Spa ภูเก็ต ทุกกิจกรรมออกแบบภายใต้แนวคิด 7 Senses ได้แก่ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส จิตวิญญาณ และจินตนาการ เพื่อคืนสมดุลให้ชีวิตอย่างแท้จริง
นายพัฒนพงศ์กล่าวถึง “ความท้าทายของคนยุคใหม่” ว่า “คนเมืองโดยเฉพาะคนทำงาน เด็กรุ่นใหม่ นักท่องเที่ยวและชาว Expat ต่างเผชิญกับความเครียด การนอนไม่หลับ และภาวะซินโดรมจากการใช้ชีวิตเร่งรีบ เราต้องการแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านคอมมูนิตีที่ช่วยให้พวกเขามีชีวิตที่มีความสุข แข็งแรง และสมดุลมากขึ้น” พร้อมระบุว่า divana เรียกกลุ่มนี้ว่า “Wellness Seekers” หรือ “ผู้ที่แสวงหาคุณภาพชีวิตที่ดี และเชื่อในพลังของการดูแลตนเอง”
divana ยังคงยึดมั่นในแนวคิด Longevity หรือ “การมีอายุยืนอย่างมีคุณภาพ” ซึ่งแบรนด์ใช้มาตั้งแต่เริ่มเปิดสาขา divana Nurture Spa ที่นานา กรุงเทพฯ เมื่อ 12 ปีก่อน โดยได้รับแรงบันดาลใจจากเมล็ดบัวพันปี ซึ่งสามารถแตกหน่อได้แม้เวลาผ่านไปยาวนาน สำหรับ divana, Longevity ไม่ได้หมายถึงการมีชีวิตที่ยืนยาวเท่านั้น แต่คือการมีชีวิตที่มีความหมาย มีสุขภาวะทั้งกาย ใจ และจิตวิญญาณในทุกช่วงวัย เทรนด์ต่อไปของโลกจะไม่ใช่เพียง Longevity แต่จะเป็น Immortal เพราะมนุษย์ไม่ได้ต้องการแค่อายุยืน แต่ต้องการคุณภาพชีวิตที่ไม่สิ้นสุด หรือเป็นอมตะ” คุณพัฒนพงศ์กล่าวทิ้งท้าย
การเปิดบ้าน divana Anda Spa ภูเก็ต ครั้งนี้จึงไม่เพียงเป็นการเปิดสาขาใหม่ แต่คือการเปิดบทใหม่ของ divana ที่มุ่งสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ การแบ่งปัน และแรงบันดาลใจ ให้ผู้คนหันมาใส่ใจสุขภาพแบบองค์รวม พร้อมขับเคลื่อนแนวคิด Wellness Community สู่ทุกภูมิภาคของประเทศไทยอย่างยั่งยืน
“เราเชื่อว่าการมีสุขภาวะที่ดีไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่ง แต่คือพลังร่วมของชุมชน เราต้องการให้ทุกพื้นที่ของ divana กลายเป็นศูนย์รวมของผู้ที่อยากใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย และร่วมกันขับเคลื่อนแนวคิด ‘Wellness for Longevity, Longevity for Life’ ให้เกิดขึ้นจริงในสังคมไทย”