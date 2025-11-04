กองทุนพัฒนาสื่อฯ เดินหน้าปีที่ 4 จัดเวที “ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 5 ภูมิภาค” ประจำปี 2568

กองทุนพัฒนาสื่อฯ เดินหน้าปีที่ 4 ชวนภาคีเครือข่ายและผู้สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ “เวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 5 ภูมิภาค” ประจำปี 2568 ภายใต้แนวคิด “Media Ecosystem for Change: รวมพลังเครือข่าย ร่วมสร้างนิเวศสื่อสร้างสรรค์ เพื่อการเปลี่ยนแปลง”
ปีนี้กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เดินหน้าขับเคลื่อนด้วยกรอบแนวคิด 3D Framework
- Deep Listening ฟังเสียงจากพื้นที่
- Co-Creation ร่วมสร้างทางออก
- Amplify & Act ขยายผลสู่การเปลี่ยนแปลง
ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนมาร่วม “ฟัง–สร้าง–ขับเคลื่อน” สู่สังคมที่มี นิเวศสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 ที่โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ จ.สงขลา มาร่วมเป็นพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงไปด้วยกัน