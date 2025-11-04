ผบ.กองกำลังเทพสตรี ให้กำลังใจ ตชด.ชุดเฝ้าตรวจชายแดนไทย-เมียนมา หลังจับกำนันคนดัง

ชุมพร - ผบ.กองกำลังเทพสตรี รุดให้กำลังใจ ตชด.ชุดเฝ้าตรวจชายแดนไทย-เมียนมา หลังจับ “กำนันทร” คนดัง กับพวก ฝ่าฝืนเข้าออกนอกประเทศ และ ร่วมกันขนด่างด้าว
วันนี้ ( 4 พ.ย.68 ) พ.อ.สมคิด คงแข็ง รอง ผบ.กกล.เทพสตรี พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่ 4102 ค่ายอาภากรเกียรติวงศ์ และตรวจภูมิประเทศ บริเวณจุดเฝ้าตรวจชายแดนช่องหินดาด หมู่ 10 ตำบลรับร่อ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
โดยมี พ.ต.อ.จาริพัฒน์ ทองแดง ผกก.ตชด.41 / ผบ.ศฝด.411 ร.ต.ท.นพพนันท์ ศรีสุภะ ผบ.มว.กก.ตชด.41 / รักษาราชการแทน ผบ.ร้อย ตชด.414 / ร.ต.อ.วัฒนา รัญจุล หัวหน้าชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่ 4102 และตำรวจประจำชุดเฝ้าตรวจชายแดนให้การต้อนรับ
ทั้งนี้ พ.อ.สมคิด ได้กล่าวขอบคุณ ตชด.ทุกนาย ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ และได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค และสิ่งบำรุงขวัญเพื่อเป็นกำลังใจแก่ ตชด.ทุกนาย
โดย เมื่อวันที่ 2 พ.ย.ที่ผ่านมา ชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่ 4102 ได้ปฏิบัติหน้าที่นำกำลังชุดเฝ้าตรวจชายแดน จับกุม นายสุนทร อายุ 53 ปี หรือ “กำนันทร” กำนันคนดังในพื้นที่ จ.ชุมพร พร้อมคนไทยอีก 8 คน หลบหนีเข้าออกนอกราชอาณาจักร ไปฝั่งประเทศเมียนมา โดยไม่ได้รับอนุญาตและฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงาน อีกทั้ง “กำนันทร” ยังได้ด่าทอเจ้าหน้าที่ประจำชุดเฝ้าตรวจด้วยคำหยาบคาย โดยถูกจับกุมขณะ “กำนันทร” ขับรถยนต์กลับเข้ามาประเทศบริเวณจุดตรวจชายแดน พร้อมกับ นายเหมืองเพ็ชร์ อายุ 47 ปี พร้อมรถยนต์ 2 คัน แรงงานต่าวด้าวหญิงผิดกฎหมาย จำนวน 15 คน และผู้ติดตามซึ่งเป็นเด็กเล็กอายุระหว่าง 1-10 ปี อีกจำนวน 21 คน รวมทั้งหมด 36 คน
โดย “กำนันทร” ถูกดำเนินคดี 5 ข้อหาหนัก ส่วนคนอื่นๆแยกเป็นรายข้อหาตามพฤติกรรมความผิด ขณะที่ “กำนันทร” ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา อ้างว่าไปร่วมทอดกะฐินที่วัดกะเหรี่ยงเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ไม่เกี่ยวกับต่างด้าวที่ถูกจับ
สำหรับกรณีที่เกิดขึ้น นายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ ผวจ.ชุมพร สั่งตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง และให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย และให้รายงานผลให้ทราบภายใน 7 วัน เนื่องจาก “กำนันทร” เป็นเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองของรัฐ จึงถูกวิพากษ์วิจารณืและส่งผลกระทบต่อองค์กรอย่างมาก