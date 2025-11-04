ตามไม่หยุด! ตร.นราธิวาสออกหมายจับคนร้ายปล้นทองห้างบิ๊กซีสุไหงโก-ลก เพิ่มอีก 5 ราย

นราธิวาส - ตำรวจนราธิวาสออกหมายจับกลุ่มคนร้ายก่อเหตุปล้นทองที่ห้างบิ๊กซีสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส เพิ่มเติมอีก 5 ราย ซึ่งก่อนหน้านี้จับได้แล้ว 2 คน
วันนี้ (4 พ.ย.) ความคืบหน้าเหตุกลุ่มคนร้ายแต่งกายชุดดำพร้อมอาวุธปืนครบมือ ใช้รถยนต์กระบะ 2 คัน ที่ปล้นจากชาวบ้านในพื้นที่ อ.สุไหงปาดี เป็นยานพาหนะในการบุกปล้นร้านทองเยาวราชกรุงเทพ ซึ่งตั้งอยู่ภายในห้างบิ๊กซี สาขาสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส และยิง ส.อ.บุริศวร์ ระดาชัย เจ้าหน้าที่ทหารชุดปฏิบัติการรบพิเศษที่ 408 ได้รับบาดเจ็บ ขณะเข้าไปขัดขวางกลุ่มคนร้าย ก่อนที่กลุ่มคนร้ายจะกวาดทองรูปพรรณไปได้ จำนวนทั้งสิ้น 540 บาท และในระหว่างหลบหนีคนร้ายได้วางวัตถุระเบิดเพื่อสกัดกั้นการติดตามของเจ้าหน้าที่ จำนวน 3 จุด และเกิดเหตุระเบิดขึ้น 2 จุด เหตุเกิดเมื่อวันที่ 5 ต.ค.68 ที่ผ่านมา
ล่าสุด หลังจากเจ้าหน้าที่ชุดคลี่คลายคดีได้เก็บรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดขึ้น นำไปตรวจสอบตามหลักนิติวิทยาศาสตร์ พร้อมเชิญพยานบุคคลมาให้ปากคำ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาล จ.นราธิวาส จับกุมบุคคลต้องสงสัยไปก่อนหน้านี้แล้ว 2 คน เมื่อวันที่ 9 ต.ค. 68 ที่ผ่านมา คือ 1.นายบักรีย์ สมะแอ และ 2. นายมูฮำหมัดนาซาอี เจ๊ะยอ ซึ่งบุคคลทั้ง 2 คน ยอมรับมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดคาร์บอมบ์ที่ว่าการอำเภอสุไหงโก-ลก เมื่อวันที่ 8 มี.ค.68 และบุกโจมตีฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลเกียร์ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.68 โดยส่วนใหญ่จะทำหน้าที่ดูต้นทางและขับยานพาหนะพากลุ่มคนร้ายหลบหนี ได้ให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี พร้อมทั้งได้ให้การซักทอดถึงกลุ่มขบวนการที่ร่วมก่อเหตุบุกปล้นร้านทองเยาวราชกรุงเทพ ที่ตั้งอยู่ภายในห้างบิ๊กซี สาขาสุไหงโก-ลก เมื่อวันที่ 5 ต.ค.68 ที่ผ่านมา
จนนำไปสู่การตรวจยึดรถยนต์ 2 คัน คือ รถยนต์ตู้ยี่ห้อโตโยต้า สีขาว และรถยนต์เก๋งยี่ห้อฮอนด้า สีครีม พร้อมทั้งได้รวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลจังหวัดนราธิวาส ออกหมายจับบุคคลที่ร่วมก่อเหตุบุกปล้นร้านทองเยาวชราชกรุงเทพ ได้เพิ่มเติมอีก 5 คน ซึ่งอยู่ในระหว่างหลบหนี คือ 1.นายอาซมิน สะแลแม อายุ 34 ปี มีหมายจับคดีความมั่นคง 2 คดี, 2.นายตอเย็บ แมทาลง อายุ 32 ปี มีหมายจับคดีความมั่นคง 3 คดี, 3.นายมูสอผา เจ๊ะเด็ง อายุ 36 ปี มีหมายจับคดีความมั่นคง 4 คดี, 4.นายซิ มะแซ อายุ44 ปี มีหมายจับคดีความมั่นคง 8 และ 5.นายมันโซ ปูเต๊ะ อายุ 31 ปี มีหมายจับคดีความมั่นคง 4 คดี ซึ่งคาดว่าบุคคลดังกล่าวได้หลบหนีเคลื่อนไหวอยู่บนเทือกเขาเขตรอยต่อ 3 อำเภอ คือ อ.สุไหงปาดี, แว้งและอำเภอเจาะไอร้อง
ส่วนกลุ่มคนร้ายที่ร่วมก่อเหตุในคดีบุกปล้นร้านทองเยาวราชกรุงเทพ ที่ตั้งอยู่ภายในห้างบิ๊กซี สาขาสุไหงโก-ลก ที่เหลืออยู่ในระหว่างเจ้าหน้าที่กำลังสืบสวนสอบสวน เก็บรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อขออนุมัติศาล จ.นราธิวาส ออกหมายจับต่อไป