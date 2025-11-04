ม.ทักษิณ เสริมโอกาสนิสิตผู้พิการ สร้างระบบนิเวศการศึกษาเพื่อทุกคน

มหาวิทยาลัยทักษิณ เดินหน้าดูแลและสนับสนุนนิสิตพิการอย่างเป็นระบบ ตระหนักถึงบทบาทการเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งส่งเสริมความเท่าเทียมและการอยู่ร่วมกันอย่างหลากหลาย พัฒนาระบบนิเวศและสภาพแวดล้อมแบบครอบคลุม (Inclusive Environment) เพื่อสนับสนุนนิสิตพิการในทุกมิติ ทั้งด้านอาคารสถานที่ การเรียนการสอน และการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและโอกาสทางสังคมอย่างยั่งยืน
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นกุญแจสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยเฉพาะสำหรับกลุ่มคนพิการที่ยังเผชิญข้อจำกัดในการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาในสังคม ปัจจุบันประเทศไทยมีคนพิการประมาณ 2.2 ล้านคน แต่มีเพียงร้อยละ 2 ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า (ข้อมูลจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ปี 2567) สะท้อนให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาและความจำเป็นในการสร้างระบบสนับสนุนที่ครอบคลุม
ภายใต้บริบทดังกล่าวมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้าง “โอกาสทางการศึกษา" อย่างแท้จริง จึงได้เดินหน้าพัฒนาแนวทางการดูแลและสนับสนุนนิสิตพิการอย่างเป็นระบบ เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้พิการได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในรั้วมหาวิทยาลัย ปัจจุบันมหาวิทยาลัยทักษิณมีนิสิตพิการที่กำลังศึกษาอยู่จำนวน 19 คน (วิทยาเขตพัทลุง 8 คน และวิทยาเขตสงขลา 11 คน) โดยมีศูนย์บริการนิสิตพิการ (Disability Support Services – DSS) เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานและให้ความช่วยเหลือทั้ง 2 วิทยาเขต
แนวทางการดูแลนิสิตพิการของมหาวิทยาลัยทักษิณ
1. การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้และอาคารสถานที่ให้เข้าถึงได้ (Accessible Campus)
- การจัดสร้างทางลาด ราวจับทางเดิน และลิฟต์สำหรับผู้ใช้วีลแชร์
- การติดตั้งประตูอัตโนมัติหรือประตูที่เปิดได้ง่าย
- การจัดเตรียมห้องน้ำสำหรับผู้พิการในทุกอาคาร
- การจัดทำพื้นผิวเตือนสำหรับผู้พิการทางสายตา (Tactile Guide Path)
- บริการรถรับ-ส่ง นิสิตพิการที่ใช้วีลแชร์ไปเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
2. การสนับสนุนด้านการเรียนการสอน
- สนับสนุนสื่อการเรียนรู้ และอุปกรณ์ด้านการศึกษา เช่น คอมพิวเตอร์ โน้ตบุค สแกนเนอร์ ปริ้นเตอร์ ภายในศูนย์บริการนิสิตพิการของมหาวิทยาลัย
3. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและโอกาสทางสังคม
- การจัดระบบพี่เลี้ยง (Buddy System) และกิจกรรมสร้างความเข้าใจระหว่างนิสิตทั่วไปกับนิสิตพิการ เพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกัน
- การให้เงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตพิการ (ค่าเทอมฟรี) เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายจนสำเร็จการศึกษา
- การสนับสนุนการฝึกงานและจ้างงานภายในมหาวิทยาลัยและภายนอก เพื่อสร้างทักษะและโอกาสในการทำงาน
การดำเนินงานเหล่านี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยทักษิณในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้าน “ความเท่าเทียมและการเข้าถึง” (Equity and Access) เพื่อให้ทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้พิการ สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนเอง และเติบโตไปด้วยกันอย่างมีศักดิ์ศรีและคุณค่าในสังคม ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจและเท่าเทียมในที่สุด