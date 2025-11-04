สุดประทับใจ! พระราชกรณียกิจแห่งความทรงจำ “สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” กับหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 10

ยะลา - ผู้ใหญ่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 10 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา เล่าพระราชกรณียกิจแห่งความทรงจำ “สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” กับหมู่บ้านเล็ก ๆ ชายแดนใต้ที่พระองค์ทรงดูแลด้วยพระเมตตา
วันนี้ (4 พ.ย.) นายเอกชัย วาทิตศุภผล ผู้ใหญ่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 10 ได้เล่าความประทับใจที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯ ทูลละอองธุลีพระบาท สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อครั้งเสด็จมาเยี่ยมราษฎรหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 10 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 และได้ทูลเกล้าฯ ถวายรายงานถึงกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชนต่อพระองค์ท่าน ซึ่งสมัยนั้นในหมู่บ้านมีการจัดตั้งสหกรณ์ 2 แผนก คือ สหกรณ์เลี้ยงสุกรและสหกรณ์รับซื้อน้ำยางพาราสด และยังมีกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนอีกด้วย โดยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อนำมาพัฒนาอาชีพในชุมชน และเพื่อให้ราษฏร์ของพระองค์ มีกิน มีใช้ ในยามยากลำบาก และนำไปพัฒนากิจกรรมในพื้นที่ให้มีความเจริญรุ่งเรืองต่อไป
นายเอกชัย ยังเล่าต่ออีกว่า ตอนนั้นรู้สึกตื่นเต้นมาก พระองค์เสด็จมาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ซึ่งชาวบ้านต่างปลาบปลื้มเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากหมู่บ้านจุฬาภารณ์พัฒนา 10 เป็นหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองเบตงมาก การเดินทางก็ค่อนข้างยากลำบาก ตอนนั้นได้กราบบังคมทูลฯ ไปว่า ในหมู่บ้านยังไม่มีเครื่องมือสื่อสารที่จะใช้ติดต่อกับภายนอก ผู้นำชุมชนจึงไปขอรับการสนับสนุนระบบสื่อสารจากหน่วยงานในพื้นที่ ต่อมาทางองค์การโทรศัพท์ก็ได้มาติดตั้งระบบสื่อสาร จนสามารถติดต่อกับภายนอกได้ ถ้าไม่มีพระองค์ท่านในวันนั้น ไม่รู้ว่าคุณภาพชีวิตของชาวบ้านในวันนี้จะเป็นอย่างไร พวกเราจะจดจำคำสั่งสอนของพระองค์ท่านบอกว่า “ให้ทุกคนเป็นคนดี พัฒนาทุกอย่างให้ดี เพื่อให้มีรายได้มาจุนเจือครอบครัว”
นายเอกชัย ยังเล่าอีกว่า เมื่อทราบข่าวการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ชาวบ้านทุกคนต่างตกใจและเสียใจ เพราะพระองค์ท่านมิได้เป็นเพียง “แม่แห่งแผ่นดิน” แต่คือ “แม่ผู้ประทานชีวิตใหม่” แก่ราษฎรหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 10 พระองค์ท่านไม่เพียงดูแลราษฎร แต่ทรงดูแลทุกชีวิต ด้วยพลังแห่งพระเมตตาอันหาที่สุดมิได้
ปัจจุบันหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 10 ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเป็นหมู่บ้านประวัติศาสตร์ มีเรื่องราวเกี่ยวกับอดีตสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์มาลายา ร่วมกอบกู้เอกราช และได้ยุติการต่อสู้ด้วยอาวุธ มาเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย ตามข้อตกลงสัญญาสันติภาพ 3 ฝ่าย ทางรัฐบาลจึงจัดที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน พร้อมจัดให้มีโครงการวิจัยจุฬาภรณ์ขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2536 เพื่อพัฒนาชุมชนให้มีความยั่งยืน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน สภาพพื้นที่เป็นป่าเขาอุดมสมบูรณ์ บริเวณหมู่บ้านจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์พรรคคอมมิวนิสต์มาลายา พร้อมด้วยอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และภาพถ่ายทางประวัติศาสตร์ของสมาชิกพรรคในอดีตที่มีประวัติการต่อสู้ทางอุดมการณ์ในป่ากว่า 40 ปี