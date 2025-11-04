จังหวัดพัทลุงจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

วันนี้ (4 พ.ย.) จังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่าน โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงพยาบาลพัทลุง โดยมีนางสาวศรอนงค์ สงสมพันธ์ ปลัดจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนชาวจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมบริจาคโลหิตกันอย่างพร้อมเพรียง บรรยากาศเป็นไปด้วยความเสียสละและเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งการให้ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเพื่อสำรองโลหิตไว้ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตในการรักษาพยาบาล อีกทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึกในการเสียสละเพื่อส่วนรวม และเป็นการรวมพลังแห่งความสามัคคีของประชาชนชาวจังหวัดพัทลุง
ทั้งนี้ โรงพยาบาลพัทลุงยังได้เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีปริมาณโลหิตเพียงพอสำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน และร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงเป็นแบบอย่างแห่งความเมตตา และการอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรไทยทุกหมู่เหล่า