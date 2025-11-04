รวบ 2 หนุ่มอาเซอร์ไบจานคาไซต์งานเกาะพะงัน มาเที่ยวไทยแต่แอบทำงานเป็นช่างไฟ มีนายจ้างเป็นชาวยูเครน

สุราษฎร์ธานี - รวบ 2 ชาวอาเซอร์ไบจานคาไซต์ก่อสร้างบนเกาะพะงัน มาท่องเที่ยวไทย แต่แอบลักลอบทำงานเป็นช่างไฟฟ้า แย่งอาชีพคนไทย รับสารภาพทำงานให้กับบริษัทรับเหมาก่อสร้าง โดยมีชาวยูเครน เป็นกรรมการบริษัท
วันนี้ ( 4 พฤศจิกายน 2568) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คืนที่ผ่านมา ภายใต้นโยบาย พล.ต.ท.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ ผบช.ทท. ได้สั่งการมอบหมายให้ พ.ต.ท. วินิจ บุญชิต สว.ส.ทท.5 หก.2บก.ทท.3 ระดมกวาดล้าง อาชญากรรมทุกประเภทก่อน ในช่วงเทศกาลฮาโลวีน และ ลอยกระทง ระหว่างวันที่ 29 ต.ค. - 4 พ.ย.68 ต่อมา วันที่ 3 ต.ค.ที่ผ่านมา ผลการปฎิบัติ ได้ดำเนินการจับกุม นายอัฟลาน อัลมาส Mr.AFLAN ALMAS)อายุ 33 ปี สัญชาติ และ นายซาร์กฮาน จุมซุดลู Mr.SARKHAN JUMSHUDLU อายุ 33 ปี สัญชาติ อาเซอร์ไบจานทั้ง 2 ราย บริเวณไซต์งานก่อสร้างบ้านศรีธนู หมู่ 8 ต.เกาะพะงัน อ.กาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี ในขณะที่ทั้ง 2 กำลังทำงานเป็นช่างไฟฟ้า ในไซต์งาน เจ้าหน้าที่ยึดอุปกรณ์การทำงานคามือหลายรายการ
จึงได้ควบคุมตัว 2 ผู้ต้องหาพร้อมของกลางไปทำการสอบสวน ที่หน่วยบริการตำรวจท่องเที่ยวเกาะพะงัน ในเบื้องต้น ทั้ง 2 ให้การรับว่าสารภาพว่า ไม่มีใบอนุญาตทำงาน และ ได้รับจ้างจาก บริษัทรับเหมารายใหญ่แห่งหนึ่งบนเกาะพะงัน ให้มาทำงานเป็นช่างไฟฟ้า เดินแผงวงจรไฟฟ้า และ ระบบไฟทั้งหมด โดยได้รับค่าตอบแทน เป็น ที่พักอาศัย และ ค่าอาหาร โดย มีนายเยฟเฮน สัญชาติ ยูเครน ในฐานะกรรมการบริษัทรับเหมาดังกล่าว เป็นคนดูแล
เจ้าหน้าที่ชุดจับกุม ได้แจ้งข้อกล่าวหา “ เป็นบุคคลต่างด้าวร่วมกันประกอบธุรกิจ ช่างไฟฟ้า โดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นบุคคลต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน นำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เกาะพะงัน ดำเนินคดี”
นอกจากนนี้ ตำรวจท่องเที่ยว ยัง ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษ ให้พนักงานสอบสวน ให้ดำเนินคดีกับ บริษัท เวเนรา แอนด์ ปาล์ม พาราไดซ์ จำกัด ในฐานความผิด “เป็นนายจ้างจ้างบุคคลต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน ช่างไฟ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
ตำรวจท่องเที่ยว ชุดจับกุม ได้เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้ ได้ผู้รับเหมาก่อสร้างชาวไทย รายหนึ่ง ได้เข้าร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวเกาะพะงันว่า ก่อนหน้านี้ ได้รับงานติดตั้งระบบไฟฟ้าจาก บริษัทรับเหมาก่อสร้างดังกล่าว ต่อมาได้ถูกบริษัทแห่งนี้ยกเลิกสัญญาจ้าง และ ไม่จ่ายค่าจ้างตามที่ตกลงกันไว้ จำนวน 5 ล้านบาท หลังจากนั้น บริษัทแห่งนี้ ได้ว่าจ้างแรงงานชาวต่างชาติแทน ซึ่งการกระทำดังกล่าว เห็นว่าเป็นการ แย่งอาชีพคนไทย