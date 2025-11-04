เกาะพะงันงดจัดฟูลมูนปาร์ตี้ เพื่อน้อมถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สุราษฎร์ธานี - ประธานคณะกรรมการหมูบ้านหาดริ้น เกาะพะงัน ออกหนังสือ งดจัดกิจกรรมฟูลมูนปาร์ตี้ 5 พ.ย. นี้ น้อมถวายความอาลัยแด่ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ส่วนสถานบันเทิงเปิดปกติ
นายประสพ ทวยเจริญ กำนันตำบลบ้านใต้ และ ประธานคณะกรรมหมู่บ้านหาดริ้น หมู่ 6 ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีหนังสือประกาศถึงผู้ประกอบกิจการ แจ้งงดจัดกิจกรรมฟูลมูนปาร์ตี้ ในวันพุธ ที่ 5 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งเคยจัดเป็นประจำในคืนวันขึ้น 15 ค่ำของทุกเดือน บริเวณชายหาดริ้น เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี
โดยในหนังสือระบุ ว่า ตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคตวันที่ 24 ตุลาคม 2568 นั้น คณะกรรมการหมู่บ้านหาดริ้นและชมรมผู้ประกอบการหาดริ้นได้มีการประชุมหารือเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2568 เกี่ยวกับการจัดงานกิจกรรมฟูลมูนปาร์ตี้ในเดือนพฤศจิกายน 2568
ประธานคณะกรรมหมู่บ้านหาดริ้น และคณะผู้จัดงาน จึงมีมติเห็นชอบ “งดจัดกิจกรรม น้อมถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้” ในหนังสือลงนามโดย นายประสพ ทวยเจริญ กำนันตำบลบ้านใต้ /และประธานคณะกรรมหมู่บ้านหาดริ้น
ขณะที่มีรายงานว่า สำหรับใน ส่วนสถานบริการผับ บาร์ ร้านอาหารเปิดปกติ แต่ ปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับสถานการณ์