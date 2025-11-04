ตร.ทางหลวงสงขลาสกัดจับกระบะขนบุหรี่เถื่อน 20 ล้าน พบเตรียมขนส่งไปกระบี่

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ตำรวจทางหลวงสงขลาสกัดจับกระบะขนบุหรี่เถื่อนมูลค่าปรับกว่า 20 ล้านบาท รวบผู้ต้องหา 1 ราย สอบสวนพบเตรียมขนจากหาดใหญ่ไปส่งกระบี่
วันนี้ (4พ.ย.) ตำรวจทางหลวง โดยสถานี ตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ นำโดย นำโดย พ.ต.ท.วริศร มัจฉา สวญ.ส.ทล.3 กก.7 บก.ทล., พ.ต.ท.มนัสวี กะดะแซ สว.ส.ทล.3 กก.7 บก.ทล., ร.ต.อ.ปุณณรัตน์ มุสิกรักษ์ รอง สว.ส.ทล.3 กก.7 บก.ทล. พร้อมกำลังตำรวจทางหลวง รวม 10 นาย ได้ร่วมกันสกัดจับ รถยนต์กระบะเชพโรเลต สีดำ ป้ายทะเบียน กม 1046 กระบี่ บริเวณถนนสายเอเชีย ทางหลวงหมาย4 กม.ที่ 1220 พื้นที่ ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา หลังได้รับรายงานว่าเป็นรถขนบุหรี่ต่างประเทศหนีภาษี โดยมี น.ส. ธิษณามดี แก้วลังกา อายุ 46 ปี เป็นคนขับ เจ้าหน้าที่จึงคุมตัวเอาไว้
จากการตรวจค้นในรถพบบุหรี่ต่างประเทศหนีภาษีจำนวน 965 คอตตอล รวม 9,650 ซอง มูลค่าเปรียบเทียบปรับทางภาษีเกือบ 20 ล้านบาท ซุกซ่อนอยู่ในรถโดยคุมด้วยผ้าปิดอำพรางไว้ จึงยึดบุหรี่เถื่อนล็อตนี้ไว้เป็นของกลางทั้งหมด
จากการสืบค้นทราบว่าเป็นบุหรี่ต่างประเทศหนีภาษีจาก อ.หาดใหญ่ เพื่อไปส่งในพื้นที่ อ.อ่าวลึก และ อ.เขาพนม จ.กระบี่ โดยใช้รถสองคันเป็นรถกระบะกับรถเก๋ง ตำรวจทางหลวงสงขลาจึงส่งรถวิทยุสายตรวจของตำรวจทางหลวงสงขลา ออกลาดตระเวนตรวจเช็กรถเป้าหมายจนพบรถกระบะคันนี้ซึ่งเป็นหนึ่งในสองของรถตามที่ได้รับแจ้ง จึงได้ใช้สัญญาณหยุดรถ เพื่อขอทำการตรวจค้นและพบว่ากำลังขนบุหรี่ต่างประเทศหนีภาษี จึงทำการจับกุมและคุมตัวส่ง สภ.รัตภูมิ ดำเนินคดี เพื่อสอบสวนขยายผลไปยังขบวนการค้าบุหรี่เถื่อนกลุ่มนี้ต่อไป