กลุ่มศิลปาชีพนราธิวาสตั้งเป้าสืบสานงานตามพระราชปณิธาน พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น

นราธิวาส - ล่ามประจำพระพันปี เผยชาวนราธิวาสน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานหน่วยแพทย์ให้การรักษาพยาบาลแก่ประชาชน พร้อมใจสืบสานพระราชปณิธานในการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อไป
วันนี้ (4 พ.ย.) ว่าที่ร้อยโท ดิลก ศิริวัลลภ ล่ามภาษามลายูประจำพระองค์ กล่าวถึงการปฏิบัติหน้าที่ล่ามประจำสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เปิดเผยว่า สิ่งที่ชาวนราธิวาสได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในทุกครั้งคือ จะทรงพระราชทานหน่วยแพทย์ให้การรักษาพยาบาล ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยให้แก่ประชาชน ซึ่งพระองค์ท่านทรงโปรดช่วยเหลือคนยากจน คนเจ็บป่วย ด้วยการเปิดหน่วยแพทย์ที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศณ์ เพื่อให้การรักษาผู้ป่วยที่เดินทางมารับบริการ ซึ่งเป็นที่ทราบดีของชานราธิวาสที่จะมารับบริการ ณ จุดนี้
“ทุกครั้งที่ทรงมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ประชาชนชาวนราธิวาส ต่างซาบซึ้งและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้”
ว่าที่ร้อยโท ดิลก ยังกล่าวถึงกลุ่มสมาชิกศิลปาชีพในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสว่า หลังจากนี้ กลุ่มตั้งใจจะสืบสานงานศิลปาชีพของจังหวัดนราธิวาส ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างสุดฝีมือ และจะขยายกลุ่มไปสู่คนรุ่นหลังด้วย
ด้านนายมะรอพี แดเนาะ ครูศิลปาชีพแผนกย่านลิเภา อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส กล่าวว่า เมื่อปี 2527 ได้มีโอกาสเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระพันปีหลวง ที่อำเภอบาเจาะ โดยทรงตรัสถามว่า สนใจเข้าไปเรียนการสานย่านลิเภา ในมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ สวนจิตรลดาไหม จึงกราบบังคมทูลว่า อยากไปครับ จึงได้มีโอกาสเข้าไปเรียนการสานย่านลิเภาตั้งแต่ปี 2527-2535 และกลับมาเป็นครูสอนงานย่านลิเภาจนถึงทุกวันนี้ จากเหตุการณ์ครั้งนั้นนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานการศึกษาเมื่อครั้งเป็นนักเรียนในสวนจิตรลดาจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จนกระทั่งมีครอบครัว และบุตรทั้ง 2 คน ก็ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณด้านการศึกษาเช่นกัน ทุกคนในครอบครัวจึงตั้งใจที่จะทำความดีสืบสานพระราชปณิธานการอนุรักษ์งานช่างฝีมือของศิลปาชีพให้อยู่คู่แผ่นดินสืบไป