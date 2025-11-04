เรื่องด่วน! ผู้ว่าฯนครศรีธรรมราชสั่งเร่งกำจัดผักตบลุ่มน้ำปากพนัง แก้วิกฤตระบบนิเวศ

นครศรีธรรมราช - ผู้ว่าฯนครศรีธรรมราช สั่งการสำนักชลประทานที่ 15 พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งกำจัดผักตบลุ่มน้ำปากพนัง ที่กำลังกลายเป็นปัญหาใหญ่
วันนี้ (4 พ.ย.) ภายหลังจากมีการเปิดเผยภาพผักตบจำนวนมหาศาลนับล้านตันบริเวณลุ่มน้ำปากพนัง เหนือประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ์ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช และปัญหาสภาพระบบนิเวศน์ที่เสื่อมโทรมจากการตัดวงจรการเชื่อมโยงนิเวศน์ซับซ้อน 4 น้ำ คือ น้ำจืด น้ำกร่อย น้ำเค็ม และน้ำเปรี้ยว สร้างผลกระทบกับนิเวศน์และความมั่นคงทางอาหารในลุ่มน้ำปากพนังอย่างรุนแรง กลายเป็นปัญหาใหญ่ของลุ่มน้ำปากพนัง โดยเฉพาะเครือข่ายคลองซอย คลองย่อยของแม่น้ำปากพนัง
ล่าสุด นายสมชาย ลีหล้าน้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้สั่งการให้สำนักชลประทานที่ 15 พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยระดมเครื่องจักรและทรัพยากร เข้าเร่งแก้ไขปัญหาวัชพืชโดยเฉพาะผักตบชวาเหนือประตูระบายน้ำอุทกวิภาชน์ประสิทธิ์ ในแม่น้ำปากพนังเนื่องจากกำลังกลายเป็นปัญหาใหญ่และเร่งจัดการเพื่อรองรับการระบายน้ำในฤดูน้ำหลาก
อย่างไรก็ตามปัญหานี้ไม่เฉพาะแค่บริเวณเหนือประตูระบายน้ำอุทกวิภาชน์ประสิทธิ์เท่านั้น แต่ยังมีสภาพเดียวกันไปตลอดแม่น้ำปากพนังไปจนถึง อ.เชียรใหญ่ อ.ชะอวด และยังมีคลองสาขาย่อยใน อ.เฉลิมพระเกียรติ และ อ.เมืองบางส่วน สะท้อนถึงวิกฤตการทางนิเวศน์วิทยาลำน้ำของลุ่มน้ำปากพนังกำลังเข้าสู่วิกฤตอย่างหนัก ขณะเดียวกันยังมีความกังวลจากข้าราชการบางหน่วยงานเนื่องจากก่อนหน้านี้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เคยคาดโทษไว้หากไม่ดำเนินการจัดการเรื่องผักตบชวาจะมีการโยกย้ายออกจากพื้นที่