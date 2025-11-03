อบจ.สงขลา หนุน “งานสืบสานตำนานโทะทุ่งตำเสา” พลิกวัชพืชสู่พืชเศรษฐกิจ สร้างคุณค่าสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 68 นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงาน “สืบสานตำนานโทะทุ่งตำเสา” โดยมี เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย สถาบันการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนท้องถิ่นเข้าร่วม พร้อมพบปะและเยี่ยมชมนิทรรศการ ณ สวนแก้วโฮมสเตย์ โตนงาช้าง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมอันทรงคุณค่า ซึ่งนอกจากจะเป็นการอนุรักษ์พันธุ์พืชพื้นถิ่นแล้ว ยังจุดประกายให้ ”โทะ“ กลายเป็นพืชที่มีมูลค่าในอนาคต สามารถสร้างรายได้และความภาคภูมิใจให้แก่คนในพื้นที่
“องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มุ่งพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”
งาน “สืบสานตำนานโทะทุ่งตำเสา” จัดโดย คณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวโตนงาช้างและโกโก้แปรรูป ร่วมกับ เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา เทศบาลตำบลท่าข้าม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และภาคเอกชนในพื้นที่ เพื่อรื้อฟื้นและสืบสานเรื่องราวของ “โทะ” พืชพื้นถิ่นที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นส่วนสำคัญของระบบนิเวศในพื้นที่ภาคใต้ แต่ปัจจุบันกลับถูกมองเป็นเพียงวัชพืชในสวนยางพาราและกำลังจะสูญหายไป โดยงานในครั้งนี้ได้ชูคุณค่าและภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากพืชโทะในหลากหลายมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
อีกทั้ง เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “สงขลาเมืองน่าอยู่ สังคมเป็นสุข เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร” ขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) และพร้อมให้การสนับสนุนการดำเนินงาน “สืบสานตำนานโทะ” เพื่อขยายผลจากพื้นที่ตำบลทุ่งตำเสา ให้ครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัด โดยมุ่งหวังให้พืชโทะซึ่งเคยถูกมองเป็นวัชพืช ได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาให้กลายเป็นพืชที่สร้างทั้ง “คุณค่าและมูลค่า” อย่างยั่งยืนต่อไป