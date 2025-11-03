พ.ต.อ.ทวีเป็นประธานทอดกฐินสามัคคี ชูธง ‘พหุวัฒนธรรม-กระจายอำนาจ’ คือหลักชัยชายแดนใต้ ลั่น พรรคพร้อมสู่สนามเลือกตั้ง

พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง หัวหน้าพรรคประชาชาติ และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เดินทางเยือนพื้นที่ อ.ยะหา จ.ยะลา เพื่อเป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปี ณ วัดวงกตบรรพต หรือวัดตาชี โดยมีพระครูบรรพตธรรมรัตน์ (ท่านทอน) เจ้าอาวาสวัดวงกตบรรพต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ท่ามกลางบรรยากาศที่เปี่ยมด้วยศรัทธาและความร่วมมือจากคณะผู้บริหารพรรค เจ้าหน้าที่ ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชนอย่างเนืองแน่น พิธีนี้ไม่เพียงแต่เป็นงานบุญใหญ่ แต่ยังเป็นเวทีตอกย้ำถึงหลักการอยู่ร่วมกันภายใต้ร่มเงาพหุวัฒนธรรม และจุดยืนของพรรคในการมุ่งมั่นกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น
นอกจากนี้ พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง ได้ร่วมพิธี นั่งสงบนิ่งเป็นเวลา 93 วินาที เพื่อ น้อมรำลึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งถือเป็นมิติแห่งการแสดงความจงรักภักดี และการยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญต่อศาสนา
นอกจากนี้ ในโอกาสของการลงพื้นที่ ท่านยังได้เข้า พบปะและให้กำลังใจอย่างอบอุ่นแก่ พระมานพ มหาวิโร เจ้าอาวาสวัดเกาะอภินิหาร หรือวัดกุหร่า (ร้าง) ต.เปียน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา หลังเกิดเหตุการณ์สะเทือนใจจากการยิงสามเณรเมื่อเดือนเมษายน 2565 การกระทำนี้เป็นการตอกย้ำถึงการให้ความสำคัญต่อความมั่นคงทางจิตใจและขวัญกำลังใจของคณะสงฆ์ในพื้นที่ที่มีความเปราะบางด้านความมั่นคง
ภายหลังเสร็จสิ้นพิธี พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง ได้กล่าวถึงประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยชี้ว่างานบุญในครั้งนี้คือภาพสะท้อนอันงดงามของสังคมพหุวัฒนธรรม
“วันนี้ก็มาเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจากสามจังหวัดเราเป็นพื้นที่ พหุวัฒนธรรม ในช่วงเดือนนี้เป็นเดือนของการทอดกฐิน ซึ่งแม้ว่าเราจะมีผู้สมัครหรือมี ส.ส. เป็นมุสลิมก็ตาม แต่ในกลุ่มสมาชิกของเราที่เป็นพุทธก็ประสานกับผู้สมัครที่เป็น ส.ส. ว่าอยากจะขอให้มาร่วม ซึ่งในพรรคประชาชาติ เราให้ความสำคัญเรื่อง วัฒนธรรม เรื่องศาสนา เรื่องการอยู่ร่วมกัน ซึ่งในการอยู่ร่วมกันคือการ เคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน”
พร้อมได้เน้นย้ำถึงภาพความร่วมมืออันน่าประทับใจ โดยระบุว่า แม้จะมีผู้สมัครหรือ ส.ส. ของพรรคเป็นมุสลิม แต่ก็ได้มีการประสานงานให้เข้าร่วมกิจกรรม โดยไม่ได้ร่วมในพิธีทางศาสนา ซึ่งเป็นการแสดงถึงการทำงานร่วมกันภายใต้หลักการเคารพซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังชื่นชม พี่น้องชาวมุสลิมในพื้นที่ ที่เข้ามามีส่วนร่วมในงาน โดยการเข้ามาช่วยในด้านต่าง ๆ เช่น การจัดเตรียมอาหาร ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงน้ำใจและความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างพี่น้องในพื้นที่อย่างพหุวัฒนธรรม นอกจากนี้ ท่านยังกล่าวถึงความเก่าแก่ของวัดในพื้นที่ ซึ่งบางแห่งมีอายุยาวนานเกือบ 200 ปี
หัวหน้าพรรคประชาชาติได้ใช้โอกาสนี้ในการตอกย้ำจุดยืนและอัตลักษณ์ของพรรคที่พร้อมเข้าสู่สนามเลือกตั้ง โดยเน้นหนักที่การทำงานเพื่อท้องถิ่นอย่างแท้จริง
“พรรคประชาชาติ เป็นพรรคการเมือง แม้จะมองเป็นพรรคของคนทั้งประเทศก็ตาม แต่ว่าเราเป็นพรรคที่มีความเข้มแข็งเรื่อง การกระจายอำนาจ เรื่องการให้ความสำคัญกับ ท้องถิ่น เราเป็นพรรคที่เราอยากเห็น ชุมชนประสบความสำเร็จ ดังนั้นสมาชิกของพรรค เวลาลงในพื้นที่ ก็ต้องเข้าไปในชุมชนต่าง ๆ ซึ่งเป็น เป็นอัตลักษณ์ที่ดี”
พร้อมกันนี้ พ.ต.อ. ทวี ยืนยันถึงความพร้อมของพรรคและจุดยืนในการรักษาความดีงามของสังคม โดยมีบุคลากรที่บริสุทธิ์
“พรรคประชาชาติพร้อม ถ้ามีการเลือกตั้ง พร้อม แล้วเราก็เป็นพรรคการเมืองที่เราสามารถที่จะมองหน้ากับคนได้ เพราะว่า สิ่งที่จะมาทำลายวัฒนธรรมที่ดี ก็คือ ยาเสพติด หรือเป็นอบายมุขต่าง ๆ หรือสิ่งที่เป็นการพนันต่าง ๆ ซึ่งพรรคประชาชาติเรา จะมีบุคลากรที่เราจะไม่มีประวัติด้านพวกนี้ เราไม่ได้มองแค่ตัวผู้สมัครเขาดีอย่างเดียว เราต้อง รักษาสังคมให้สังคมดี ซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสของประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะพรรคเรา เราได้ทำให้เห็นเป็นตัวอย่างแล้ว”