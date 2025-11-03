เข้าถึงง่ายขึ้น! 5 จังหวัดชายแดนใต้ คดียาเสพติดลดลง 4% แต่จำนวนผู้เสพเพิ่มขึ้น 24%

ยะลา - ศอ.บต.–ป.ป.ส.ผนึกกำลังผู้นำศาสนา 5 จังหวัดชายแดนใต้ วางแนวทางร่วมแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ พบคดีลดลงร้อยละ 4 แต่จำนวนผู้เสพเพิ่มขึ้นร้อยละ 24 สะท้อนถึงการเข้าถึงยาเสพติดที่ง่ายขึ้น
วันนี้ (3 พ.ย.) เวลา 10.00 น. ที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร รักษาราชการแทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมด้วย พันตำรวจตรี สุริยา สิงหกมล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ร่วมเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้นำศาสนา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
พันตำรวจตรี สุริยา สิงหกมล กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการหารือร่วมกันระหว่าง สำนักงาน ป.ป.ส. และผู้นำศาสนาในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและแนวทางในการป้องกันปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีปัญหาการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง
ผู้นำศาสนาได้แสดงเจตนารมณ์ชัดเจนที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเชิงป้องกัน พร้อมเสนอแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ โดยในแผนปฏิบัติการระยะปี 2568–2570 จะมีการปรับปรุงในส่วนของการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน โดยจะมี ศอ.บต. ดำเนินการสำรวจความต้องการจากผู้นำศาสนา เพื่อจัดทำแผนเสนอไปยังสำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 9 เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป
ในระยะยาว คณะทำงานจะรวบรวมและผลักดันโครงการที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยมุ่งเน้นการลงมือปฏิบัติจริง ไม่จำกัดอยู่เพียงการรณรงค์ หรือให้ความรู้ด้านพิษภัยของยาเสพติดเหมือนที่ผ่านมา ทั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับผู้นำศาสนาในการขับเคลื่อนงานป้องกันยาเสพติดเชิงรุกในพื้นที่ชายแดนใต้
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้รับฟังสรุปสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2568 จากสำนักงาน ป.ป.ส. โดยพบว่า ยาบ้า เป็นยาเสพติดที่แพร่ระบาดมากที่สุด มีสัดส่วนสูงถึง 94% ของทั้งหมด ของกลางกว่า 29 ล้านเม็ด พบในทุกจังหวัดและทุกอำเภอ ไอซ์ มีสัดส่วน 3.6% ของกลางกว่า 4,000 กิโลกรัม ส่วนใหญ่เป็นยาเตรียมส่งออก เฮโรอีน มีสัดส่วนประมาณ 1% ของกลาง 239 กิโลกรัม พบใน 21 อำเภอของ 4 จังหวัด ยาเสพติดอื่น ๆ เช่น ยาอีและวัตถุออกฤทธิ์ มีสัดส่วนน้อยกว่า 1%
ด้านสถิติการจับกุม พบว่า จังหวัดสงขลายังคงมีจำนวนคดีสูงสุด รองลงมาคือ นราธิวาสและพัทลุง โดยภาพรวมจำนวนคดีลดลงร้อยละ 4 แต่จำนวนผู้เสพเพิ่มขึ้นร้อยละ 24 สะท้อนถึงการเข้าถึงยาเสพติดที่ง่ายขึ้น
ส่วนข้อมูลผู้กระทำผิดพบว่า ร้อยละ 92 เป็นเพศชาย และกลุ่มวัยแรงงานยังคงเป็นผู้เกี่ยวข้องหลักมากกว่าวัยรุ่นหรือเยาวชน ขณะที่พื้นที่แพร่ระบาดรุนแรงมักอยู่ในเขตเมือง พื้นที่เศรษฐกิจ และสถานบันเทิง
ป.ป.ส. ยังรายงานเพิ่มเติมว่า ในช่วงปี 2566–2568 พบคดีลักลอบส่งออกยาเสพติดไปประเทศที่สาม 39 คดี จากคดีสำคัญทั้งหมด 230 คดี โดยมีของกลางยาบ้า 3 ล้านเม็ด ไอซ์ 10,000 กิโลกรัม เฮโรอีน 500 กิโลกรัม และคีตามีน 200 กิโลกรัม โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนจังหวัดนราธิวาสและสตูล ซึ่งเป็นจุดเสี่ยงสำคัญ
ขณะเดียวกัน แม้พืชกระท่อมถูกถอดออกจากบัญชียาเสพติดแล้ว แต่ยังพบการใช้ผิดประเภท ซึ่งอยู่ในมาตรการเร่งด่วน 120 วัน ภายใต้แผนบูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติด (พ.ศ. 2568–2570) โดยประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐถึง ร้อยละ 82
การประชุมในครั้งนี้สะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ผู้นำศาสนา และประชาชน ในการเดินหน้าต่อสู้กับปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและยั่งยืน เพื่อสร้างสังคมปลอดภัยและมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในอนาคต