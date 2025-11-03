พ่อค้าแม่ค้าชาวตรังดีใจ “คนละครึ่งพลัส” ช่วยยอดขายพุ่ง อยากให้มีต่อไปเรื่อยๆ

ตรัง - พ่อค้าแม่ขายเมืองตรังดีใจ “คนละครึ่งพลัส” ทำยอดขายพุ่งเท่าตัว จนต้องเตรียมของมาขายเพิ่ม เหมือนอย่างเช่นแม่ค้าขายแกงไตปลาปักษ์ใต้ ที่ต้องทำเพิ่มเป็น 2 กระทะใบบัว และหมดอย่างรวดเร็ว
วันนี้ (3 พ.ย.) ที่ตลาดนัดทับเที่ยงกรีนมาร์เก็ต บริเวณลานศาลากลางจังหวัดหลังเก่า บรรยากาศการจับจ่ายซื้อสินค้า ทั้งอาหาร เสื้อผ้า และสินค้ามือสองต่างๆ ซึ่งเดือนพฤศจิกายนนี้ เป็นช่วงที่ประชาชนอยู่ในโครงการคนละครึ่งพลัส จึงมีประชาชนเดินทางไปเลือกซื้อสินค้าจำนวนมากเป็นพิเศษ โดยเฉพาะร้านจำหน่ายซื้อผ้า ซึ่งส่วนใหญ่พบว่า จะเป็นเสื้อผ้าสีดำราคาถูก ยิ่งร้านไหนที่ขึ้นป้ายให้เห็นว่า ร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส จะยิ่งเรียกลูกค้าได้มากขึ้น เพราะเสื้อผ้าสีดำยังเป็นเสื้อผ้าที่ประชาชนจำนวนมากยังต้องการเลือกซื้อหาไว้สวมใส่ตลอดทั้งปี ทำให้บรรยากาศคึกคักเป็นอย่างมาก
ประชาชนชาวตรังรายหนึ่งที่มาเที่ยวตลาดนัด บอกว่า ได้โครงการคนละครึ่งด้วย ตอนเช้าๆ จะสแกนได้ดี แต่พอตกเย็นคงเป็นเพราะคนใช้มาก หรือสัญญาณเน็ตมือถือไม่ดี ทำให้สแกนยาก เครื่องจะหมุนนานกว่าจะสแกนได้ ที่บ้านได้ทั้งหมด 4 คน ก็ประหยัดได้มาก หมุนเวียนกันซื้ออาหาร พืชผัก ของสดเข้าบ้าน ส่วนตัวตั้งแต่เริ่มโครงการมาใช้ไปแล้วประมาณ 300 บาท เป็นโครงการที่ดีประหยัดได้มาก
ขณะที่พ่อค้าแม่ค้าที่จำหน่ายซื้อผ้า ต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่า ตั้งแต่มีโครงการคนละครึ่งขายดีมาก ต้องสั่งซื้อผ้ามาเพิ่มเป็นเท่าตัว เพื่อให้พอขาย โดยเฉพาะร้านขายเสื้อผ้าสีดำ ดีใจที่มีโครงการนี้ ทำให้ขายได้คล่องและมากขึ้นเป็นเท่าตัว
ด้านแม่ค้าขายแกงน้ำเคย หรือแกงไตปลาปักษ์ใต้ บอกว่า ปกติทุกต้นเดือนจะเตรียมของมาขายอย่างละ 1 หม้อ กับอีก 1 กระทะใบบัว แต่ล่าสุดต้องนี้ทำเพิ่มขึ้นเป็น 1 เท่าตัว หรือเพิ่มเป็นอย่างละ 2 หม้อ และเพิ่มเป็น 2 กระทะใบบัว ขณะที่แกงไตปลาแห้งบรรจุกระปุก ปกติเตรียมมา 50 กระปุก แต่วันนี้ต้องเตรียมมา 80 กระปุก และยังทำเพิ่มแกงเนื้อ และแกงเป็ด มาขายด้วย อย่างละ 1 หม้อ ปรากฏว่าทั้งหมดไม่พอขาย ยอมรับว่าเพราะคนละครึ่งทำยอดขายเพิ่มเป็นเท่าตัว ดีใจที่มีโครงการนี้ อยากให้มีต่อไปเรื่อยๆ
อย่างไรก็ตาม สำหรับแม่ค้าบางรายที่ไม่ได้ร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส บอกว่า แม้ไม่ได้ร่วมคนละครึ่ง แต่ก็ไม่ส่งผลต่อยอดขาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสินค้าที่นำมาขาย หากเป็นสินค้าที่แตกต่างจากร้านอื่น และหาซื้อยาก ก็จะขายได้ ซึ่งแม้ร้านของตนจะอยู่ในระบบภาษีอยู่แล้ว ทั้งภาษีเงินได้ และภาษีร้านค้า แต่ก็ไม่อยากร่วม เพราะเมื่อถึงเวลาจ่ายภาษีจะยุ่งยาก จึงไม่ร่วมดีกว่า