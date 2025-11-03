Cafe Amazon บุกตลาดการศึกษา เปิดสาขาใหม่ที่มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เปิดตัว Cafe Amazon สาขาใหม่ภายในมหาวิทยาลัย อย่างเป็นทางการ ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่น มาพร้อมโปรโมชันพิเศษต้อนรับสาขาใหม่ ระหว่างวันที่ 3 – 5 พฤศจิกายน 2568 “แก้วที่สองลด 50%” พร้อมส่วนลด 5 บาทสำหรับผู้ที่นำแก้วส่วนตัวมาเอง และส่วนลดอีก 5 บาทสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคลากรที่แสดงบัตรประจำตัว โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมทีมผู้บริหารคาเฟ่อเมซอนเข้าร่วมแสดงความยินดี
นางเดือนเพ็ญ ศรีเพชร กรรมการบริหาร Cafe Amazon สาขามหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา เปิดเผยว่า การเปิดสาขาแห่งนี้มีเป้าหมายเพื่อเป็นพื้นที่พักผ่อนและพบปะของนิสิต บุคลากร และผู้มาติดต่อกับมหาวิทยาลัย ให้สามารถเข้าถึงเครื่องดื่มและขนมเบเกอรีได้สะดวก โดยร้านออกแบบให้เป็น “ห้องรับแขกแห่งการเรียนรู้” ภายใต้บรรยากาศสบายๆ เหมาะกับการนั่งทำงาน อ่านหนังสือ หรือพักผ่อนระหว่างวัน
“เราต้องการให้ที่นี่เป็นมากกว่าร้านกาแฟทั่วไป แต่เป็นพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของนิสิตและบุคลากร ซึ่งมองว่าการมีร้านกาแฟคุณภาพในรั้วมหาวิทยาลัยจะช่วยเพิ่มความสะดวก ประหยัดเวลา และส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้มีชีวิตชีวายิ่งขึ้น“ นางเดือนเพ็ญ กล่าว