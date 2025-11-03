วิกฤตลุ่มน้ำปากพนัง “ผักตบ” แพร่ขยายยึดระบบนิเวศน์ เศรษฐกิจสูญนับล้าน

นครศรีธรรมราช - “ผักตบ” ยึดลุ่มน้ำปากพนังนับล้านตัน เกิดวิกฤตทำระบบนิเวศน์ 4 น้ำพังยับ ร่องน้ำตื้นเขิน ส่งผล ปตท.ต้องเลิกเดินเรือขนส่งปิดคลังน้ำมัน จากเคยที่มีเงินสะพัดในพื้นที่ทุกอย่างกลายเป็นศูนย์
วันนี้ (3 พ.ย.) ที่นครศรีธรรมราช ปัญหาการแพร่ระบาดของผักตบชวาในแม่น้ำปากพนังโดยเฉพาะบริเวณเหนือประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ์ ตลอดแม่น้ำปากพนัง อ.ปากพนัง อ.เชียรใหญ่ รวมไปทั้งลำคลองย่อย คลองซอย คลองไส้ไก่ ก็อยู่ในสภาพไม่แตกต่างกัน ผักตบชวาได้แพร่กระจายอย่างหนาแน่น ส่งผลให้ระบบนิเวศน์อยู่ในภาวะวิกฤติประชาชนไม่สามารถทำการประมงขนาดเล็กในลำคลองได้ เกิดน้ำเน่าเสีย และมีการสะสมของไนโตรเจนสูงยิ่งทำให้การเติบโตของผักตบชวายิ่งกระจายตัวได้เป็นทวีคูณ และยังมีภาวะวิกฤติจากปลาหมอคางดำระบาดในหลายตำบล ยิ่งทำให้สถานการณ์ทางนิเวศน์วิทยาลุ่มน้ำปากพนังกำลังเดินไปสู่ภาวะล่มสลาย
นักวิชาการประมงสายวิชาการรายหนึ่งให้ข้อมูลว่า ลุ่มน้ำปากพนังอยู่ในภาวะวิกฤติ เนื่องจากสภาพพื้นที่แต่เดิมเป็นนิเวศน์ 4 น้ำที่มีความซับซ้อนและละเอียดอ่อน คือ น้ำเค็ม น้ำกร่อย น้ำจืด และน้ำเปรี้ยวจากพื้นที่ป่าพรุ เกิดเป็นนิเวศน์ที่อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญของประเทศไทย แต่หลังจากที่มีการพัฒนาขนาดใหญ่ตัดวงจรความซับซ้อนเหล่านั้น ทำให้สถานการณ์ความล่มสลายค่อย ๆ รุนแรงขึ้นตามลำดับ แม่น้ำปากพนังที่เคยส่งความอุดมสมบูรณ์ของตะกอนเลนจากการพัดพาจากพื้นที่ชั้นในตามวงจรนิเวศน์ออกสู่อ่าวไทยถูกปิดกั้น สะท้อนได้จากแม่น้ำปากพนังตื้นเขินหน้ามรสุม คลื่นลมหนุนตะกอนเลนเข้ามาทับถมแทนที่
จากเดิมที่เคยมีร่องน้ำเดินเรือขนาดใหญ่จึงอยู่ในสภาพตื้นเขินหมดสภาพการเดินเรือไปแล้ว แม้จะทุ่มงบประมาณปีละนับร้อยล้านขุดลอกแต่ไม่สามารถทำอะไรได้ เป็นการถลุงงบประมาณละลายน้ำ สอดคล้องกับการปิดตัวของคลังน้ำมันของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ริมแม่น้ำปากพนัง ต.หูล่อง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งแต่เดิมนั้นเป็นศูนย์กลางของการขนถ่ายน้ำมันไปยังสถานีบริการในนครศรีธรรมราช แต่เดิมเศรษฐกิจที่สะพัดอยู่ในพื้นที่กลายเป็นศูนย์ คลังน้ำมันถูกปิดกิจการและทิ้งร้าง
เจ้าหน้าที่บริษัท ปตท.ซึ่งมีหน้าที่ในการเฝ้ารักษาทรัพย์สินที่รอการรื้อถอนระบุว่า คลังน้ำมันจำเป็นต้องปิดตัวลงเพราะเรือบรรทุกน้ำมันไม่สามารถเข้ามาส่งน้ำมันในคลังได้ ต้องย้ายไปเทียบท่าที่สงขลาแทน ไม่เฉพาะ ปตท.เท่านั้น ยังมีคลังของแบรนด์อื่นที่ปิดตัวไปหมดแล้วเช่นกัน เนื่องจากปัญหาร่องน้ำตื้นเขิน และยังมีกลุ่มเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังที่ปากร่องน้ำ ใช้พื้นที่แม่น้ำจนไม่สามารถใช้การได้ ต้องหยุดกิจการแม่น้ำแทบจะเดินลุยข้ามได้แล้ว เสียดายโอกาส เสียดายเศรษฐกิจที่ล่มสลาย จากเงินสะพัดในพื้นที่ทุกอย่างกลายเป็นศูนย์