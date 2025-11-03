มูลนิธิบุญรอด-เอกพจน์ วานิช มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาในภูเก็ต ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ต่อเนื่องปีที่ 29

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - มูลนิธิบุญรอด-เอกพจน์ วานิช มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา ในภูเก็ต ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ต่อเนื่องปีที่ 29 จำนวน 20 ทุน ดูแลจนจบปริญญาตรีหรือเทียบเท่า เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาให้เด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
เมื่อเวลา 09.30 น.วันนี้ (3 พ.ย.68) มูลนิธิบุญรอด-เอกพจน์ วานิช ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่ นักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 29 ประจำปี 2568 โดยมี นางอัญชลี วานิช เทพบุตร ประธานมูลนิธิบุญรอด-เอกพจน์ วานิช เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา และมีครอบครัววานิช คณาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดท่าเรือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
นางอัญชลี วานิช เทพบุตร ประธานมูลนิธิบุญรอด-เอกพจน์ วานิช กล่าวว่า มูลนิธิ บุญรอด-เอกพจน์ วานิช เกิดขึ้นจากดำริของคุณแม่บุญรอด ที่ต้องการสละทรัพย์จัดตั้งเป็นกองทุนการศึกษาให้แก่เด็กในจังหวัดภูเก็ต ที่มีความประสงค์จะศึกษาเล่าเรียน แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสได้ศึกษาต่อ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้เยาวชนของชาติ ให้เป็นผู้มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา จึงได้จัดตั้งมูลนิธิบุญรอด-เอกพจน์ วานิช ขึ้น เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2539 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสรรทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ส่งเสริมงานวัฒนธรรม ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ โดยเริ่มมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษาที่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน มีความประพฤติเรียบร้อย แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
โดยเริ่มมอบทุนตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 จนถึงปัจจุบัน รวม 28 ครั้ง จำนวน 702 ทุน เป็นเงิน 2,619,000 บาท สำหรับปี 2568 นี้ มีเยาวชนที่ได้รับทุนจากมูลนิธิคุณแม่บุญรอด-เอกพจน์ วานิช ทั้งหมด 20 ทุน ประกอบด้วย เด็กซึ่งอยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯ และอยู่ในคุณสมบัติตามที่มูลนิธิฯกำหนดไว้จะได้รับการดูแลจนจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับอุคมศึกษา ซึ่งมีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นต้น
นางอัญชลี กล่าวต่อว่า ขอให้ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาตั้งใจศึกษาเล่าเรียนตามที่ได้ตั้งใจไว้อย่างเต็มที่ มีความอดทน มานะ อุตสาหะ ตั้งใจจริงพร้อมฝ่าฟันอุปสรรด และสร้างความสำเร็จให้ตนเอง เพื่อที่จะจบการศึกษาออกไป และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติบ้านเมืองต่อไป
วันนี้ได้มีทั้งคณาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ในโอกาสนี้ดิฉันใคร่ขออัญเชิญพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับนักเรียน นักศึกษาที่มารับทุนในวันนี้ การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน คือ 1.มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ต้องมีความรู้ ความเข้าใจที่มีต่อชาติบ้านเมือง ยึดมั่นในศาสนา มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความเอื้ออาทรต่อครอบครัว และชุมชนของตน 2.มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม ให้รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด ที่ถูก สิ่งชั่ว สิ่งดี เพื่อปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบที่ดีงาม ปฏิเสธสิ่งที่ผิดที่ชั่ว เพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 3.มีงานทำ มีอาชีพ ต้องให้เด็กรักงาน สู้งาน ทำงานจนสำเร็จ อบรมให้เรียนรู้การทำงานให้สามารถเลี้ยงตัว และเลี้ยงครอบครัวได้ เป็นพลเมืองดี การเป็นพลเมืองดีเป็นหน้าที่ของทุกคน สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องเสริมให้ทุกคนมีโอกาส ทำหน้าที่พลเมืองดี การเป็นพลเมืองดีหมายถึงการมีน้ำใจ เอื้ออาทร ต้องทำงานอาสาสมัคร งานบำเพ็ญประโยชน์ เห็นอะไรที่จะทำเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทำ
ขอให้นักเรียน นักศึกษาที่ได้รับทุนทุกคน ยึดถือพระบรมราโชบายนี้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มกำลังความสามารถ ประพฤติตนให้สมกับการเป็นนักเรียนนักศึกษาที่ดี เป็นลูกที่น่ารักของพ่อแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครู อาจารย์ และเป็นพลเมืองดีของชาติต่อไป
อย่างไรก็ตาม ตัวแทนนักเรียน และตัวแทนผู้ปกครอง ได้กล่าวขอบคุณมูลนิธิบุญรอด-เอกพจน์ วานิช ที่มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนและนักศึกษาในครั้งนี้
