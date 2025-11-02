นทท.ดื้อ ขึ้นไปปีนผา พลาดตกลงมาบาดเจ็บ เจ้าหน้าที่ 20 นาย เข้าช่วยเหลือ

กระบี่ - นักท่องเที่ยวปีนเขาอ่าวไผ่ปล้อง อ่าวนาง พลาดตกหน้าผาสูง จนท.ระดมกู้ภัยกว่า 20 คน ช่วย 4 ชม. กว่าจะนำลงมาได้ มีคนเตือนไม่ให้ปีนเกรงอันตราย แต่เจ้าตัวดื้อ บอกไม่มีปัญหา สุดท้ายตกลงมาบาดเจ็บ
วันนี้ ( 2 พ.ย.68 ) กู้ภัยอบต.อ่าวนาง กู้ภัยมูลนิธิประชาสันติสุข กู้ภัยอุทยานหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี กู้ภัยมูลนิธิเพชรเกษมพังงาจนท.งานป้องกันบรรเทาสาธารณะภัยคลองท่อมเหนือ ตำรวจท่องเที่ยว ฝ่ายปกครอง และชมรมปีนผาถ้ำพระนางอ่าวไร่เล รวมกว่า 20 นาย ระดมกำลังช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชายชาวต่างชาติวัย 59 ปี ประสบอุบัติเหตุพลัดตกจากหน้าผาหินปูน บริเวณภูเขาอ่าวไผ่ปล้อง ม.2 ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่
โดยเจ้าหน้าที่นำอุปกรณ์กู้ภัยในที่สูง เปลสนามเดินเท้าปีนขึ้นภูเขาสูงชันใช้เวลาประมาณ 20 นาที และต้องปีนขึ้นทางลาดชันสูงจากระดับน้ำทะเลราว 300 เมตร ผ่านป่าทึบและดงไผ่ เพื่อเข้าถึงจุดเกิดเหตุ
การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากพื้นที่ชันและลื่นจากฝนตกก่อนหน้า เจ้าหน้าที่ต้องใช้เปลสนามและอุปกรณ์นิรภัยเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บลงมาจากภูเขา ใช้เวลารวมกว่า 4 ชั่วโมง จึงนำส่งโรงพยาบาลกระบี่ได้สำเร็จและปลอดภัย ท่ามกลางนักท่องเที่ยวที่เดินผ่านไปมา
ส่วนคนเจ็บมีบาดแผลหลายจุด ทั้งหัวแตก ชายโครงขวาถลอก ข้อศอกซ้ายแตก ขาขวาผิดรูป
จากการสอบถามผู้ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุ ให้ข้อมูลว่า นักท่องเที่ยวรายดังกล่าวมักมาเที่ยวและปีนขึ้นภูเขาแห่งนี้เป็นประจำ ในทีมจะมีด้วยกัน 4 คน เพื่อกระโดดร่มจากหน้าผา โดยครั้งนี้เดินทางมากับเพื่อนชายชาวฝรั่งเศษ 2 คน และเมื่อ 3 วันก่อนตนได้เตือนแล้วว่าไม่ควรขึ้นไป เนื่องจากช่วงนี้มีฝนตกทำให้พื้นผิวหินมีตะไคร้น้ำและลื่นมาก ให้ไปปีนที่อ่าวไร่เล ซึ่งมีจนท.คอยดูแล ส่วนจุดนี้ไม่มีเพราะไม่ใช่จุดปีนผา
แต่เจ้าตัวยังดื้อ แถมบอกว่า "โนพร้อมแพล้ม" ยังฝ่าฝืนขึ้นไปจนเกิดอุบัติเหตุในที่สุด ตนทราบจากเพื่อนของผู้บาดเจ็บอีกคนที่ลงมาด้านล่างจึงประสานจนท.เข้าช่วยเหลือ