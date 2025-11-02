“อนุทิน” เข้ากราบ “พระอาจารย์ประสูติ” รับคำอวยพรเป็นนายกฯ 2 สมัย

ตรัง - “อนุทิน ชาญวีรกูล” เดินสายพบปะชาวตรังในงานทอดกฐินตามวัดต่างๆ พร้อมกราบนมัสการ “พระอาจารย์ประสูติ” พระเกจิชื่อดังภาคใต้ ที่เจ้าตัวนับถือมานาน ก่อนอวยพรขอให้ได้เป็นนายกฯ 2 สมัย
วันนี้ (2 พ.ย.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ได้เดินทางไปยังวัดควนนาแค ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง เพื่อร่วมงานทอดกฐินสามัคคี และพบปะประชาชนชาวตรัง โดยมี “กำนันนงค์” นายจำนงค์ นาวาแก้ว อดีตกำนันตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง ที่ได้ส่งหลานชายลงสมัคร ส.ส.ตรัง เขต 1 ในนามพรรคภูมิใจไทย สมัยหน้า และ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ซึ่งร่วมเป็นประธานทอดกฐินในครั้งนี้ ให้การต้อนรับ
โดย นายอนุทิน ได้เข้าทักทาย “กำนันจำนงค์” รวมถึง พล.ต.อ.จักรทิพย์ อย่างเป็นกันเอง โดย พล.ต.อ.จักรทิพย์ พยายามลุกขึ้นจากเก้าอี้ประธานกฐินให้ นายอนุทิน นั่งแทน แต่ นายอนุทิน ปฏิเสธอย่างยิ้มแย้ม โดยระบุว่า มาร่วมบุญเฉยๆ และขอให้ พล.ต.อ.จักรทิพย์ นั่งเก้าอี้ประธานกฐินไปตามปกติ จากนั้นจึงเดินมานั่งในเก้าอี้แถวที่สองแทน โดยก่อนเดินทางออกวัด “กำนันจำนงค์” ยังได้เดินมาส่ง นายอนุทิน ที่รถด้วย
สำหรับงานทอดกฐินสามัคคีในปีนี้ เจ้าภาพได้หว่าน “กำพริก” เป็นเงินจำนวน 200,000 บาท ท่ามกลางประชาชนกว่า 10,000 คน ที่เดินทางมาร่วมงานและร่วมรับกำพริกที่โปรยลงมาจากหอระฆังของวัด บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักและอบอุ่น
จากนั้น นายอนุทิน พร้อมคณะ เดินทางไปยังวัดในเตา (วัดถ้ำพระพุทธโกษีย์) อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เพื่อกราบนมัสการ พระอาจารย์ประสูติ ปิยธัมโม เจ้าอาวาสวัดถ้ำพระพุทธโกษีย์ หรือที่รู้จักกันทั่วไปในนาม “วัดในเตา” พระเกจิชื่อดังแห่งภาคใต้อีกครั้ง ซึ่งหลังก่อนหน้าจะได้รับเลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ได้เดินทางพร้อมภริยามากราบ พระอาจารย์ประสูติ แล้วครั้งหนึ่ง และได้อวยพรให้ประสบความสำเร็จ
โดย พระอาจารย์ประสูติ ได้ลงยันต์หัวใจกำเนิดกลางกระหม่อม นายอนุทิน พร้อมลงนะหน้าทองที่บริเวณหน้าผาก พร้อมบริกรรมคาถาและเป่ามนต์ ทำให้ทองคำเปลวหายไปทันที ก่อนซึมเข้าไปในหน้าผากให้นายกรัฐมนตรี ท่ามกลางความอัศจรรย์ทั้งคณะ พร้อมกล่าวอวยพรว่า ขอให้ได้เป็นนายกรัฐมนตรี 2 สมัย ตั้งใจดีแล้ว ตั้งใจรักประชาชน ทำอะไรก็ให้นึกถึงประชาชนไว้ก่อน ฝากดูแลประชาชนให้อยู่ดีกินดี และดูแลราชวงศ์จักรีด้วย
จากนั้น ได้พร้อมมอบวัตถุมงคลเหรียญอาจารย์ประสูติรุ่นสร้างบารมี และพระพุทธรูปนอนอังคารขนาดเล็กเป็นที่ระลึก โดย นายอนุทิน ได้ก้มกราบ และกล่าวตอบว่า สองสัปดาห์ก่อนที่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรี ทองคำเปลวก็หายไปเช่นกันเหมือนกับครั้งนี้ และเมื่อกลับไปก็ได้เป็นนายกฯ จริงๆ และขอรับปากจะทำหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มความสามารถ
ในโอกาสเดียวกันนี้ วัดในเตาได้จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี โดยมีประชาชนมาร่วมทำบุญจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น และเมื่อทราบข่าวว่านายกรัฐมนตรีเดินทางมาที่วัด ต่างพากันมารอถ่ายภาพบริเวณด้านนอกด้วยความชื่นชมและปลื้มปีติ พร้อมทั้งยังอวยพรให้ นายอนุทิน ได้เป็นนายกรัฐมนตรีสองสมัยอีกด้วย