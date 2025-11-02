“อนุทิน” บุกตรังเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ภูมิใจไทย ท้าชนประชาธิปัตย์

ตรัง - “อนุทิน ชาญวีรกูล” บุกบ้านใหญ่เมืองตรัง เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ทั้ง 4 เขต ในนามพรรคภูมิใจไทย หวังเปลี่ยนตรังสีฟ้าให้กลายเป็นตรังสีน้ำเงินทั้งจังหวัด ย้ำยุบสภาแน่ 31 ม.ค.69 มั่นใจได้ที่นั่งเพิ่ม
วันนี้ (2 พ.ย.) ที่บ้านตระกูลโล่สถาพรพิพิธ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นบ้านของ “โกหนอ” นายสมชาย โล่สถาพรพิพิธ อดีต ส.ส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ หลายสมัย ในฐานะแกนนำบ้านใหญ่เมืองตรัง ได้เปิดบ้านต้อนรับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย พร้อม นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี รวมทั้ง ส.ส.พรรคภูมิใจไทย จากจังหวัดสตูล และพัทลุง ที่เดินทางลงพื้นที่จังหวัดตรัง เพื่อเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคภูมิใจไทย จังหวัดตรัง ครบทั้ง 4 เขต
ทั้งนี้ ตระกูลโล่สถาพรพิพิธ ได้ระดมทีมแกนนำทางการเมือง ทั้งสมาชิกสภา อบจ.ตรัง จากทุกเขต กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายก อบต. นายกเทศมนตรี รวมถึงประชาชนจากทั่วจังหวัดตรัง มาร่วมต้อนรับ นายอนุทิน และทีมงาน จำนวนประมาณ 1 พันคน เพื่อแสดงพลังสนับสนุนการย้ายค่ายจากพรรคประชาธิปัตย์ มาสังกัดพรรคภูมิใจไทยในครั้งนี้ โดยมีภาพ นายสมชาย จับมือกับ “กำนันนงค์” นายจำนงค์ นาวาแก้ว อดีตกำนันตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง เป็นหัวเรือใหญ่ผลักดันผู้สมัคร ส.ส.ตรัง ทั้ง 4 เขต หวังเปลี่ยนตรังสีฟ้า ให้กลายเป็นตรังสีน้ำเงิน ทั้งจังหวัด
เมื่อคณะนายกรัฐมนตรีเดินทางถึง ได้เดินทักทายอย่างเป็นกันเอง โดยมีประชาชนต่างเข้ามาขอถ่ายภาพร่วม ท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นไปอย่างอบอุ่น ก่อนร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ซึ่งทางเจ้าภาพจัดโต๊ะจีนเลี้ยงรับรองกว่า 100 โต๊ะ มีเมนูพื้นถิ่นขึ้นชื่อ ทั้งข้าว แกงส้มปลา กระเพาะปลา ปลาสามรส แกงเนื้อ แกงแพะ และหมูย่างเมืองตรัง
จากนั้น นายอนุทิน ได้ขึ้นเวทีพบปะมวลชน กล่าวว่า ตนรู้จักจังหวัดตรังมานาน เพราะมี นายศุภชัย ใจสมุทร แกนนำคนสำคัญของพรรคภูมิใจไทย เป็นคนตรัง และต้องการแจ้งเกิดที่จังหวัดตรังในครั้งนี้ เชื่อว่าประชาชนจะเปิดใจให้พรรคภูมิใจไทยได้เติบโตในพื้นที่ภาคใต้ เพราะพรรคยึดมั่นคำว่า พูดแล้วทำ โดยในการเลือกตั้งปี 2562 พรรคภูมิใจไทยได้รับเลือกตั้งในภาคใต้ 8 ที่นั่ง และเพิ่มขึ้นอีกในการเลือกตั้งปี 2566 สะท้อนความไว้วางใจจากพี่น้องภาคใต้
นายอนุทิน ย้ำว่า รัฐบาลจะยุบสภาในวันที่ 31 มกราคม 2569 เพื่อคืนอำนาจให้ประชาชน และขอให้ทุกฝ่ายเตรียมพร้อมเข้าสู่การเลือกตั้งปีหน้า พร้อมฝากเนื้อฝากตัวกับชาวตรัง หากได้รับโอกาสจากประชาชน พรรคภูมิใจไทยจะสานต่อโครงการดีๆ เช่น คนละครึ่ง เพื่อต่อยอดให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้น พร้อมประกาศชัดว่า หากจังหวัดตรังส่ง ส.ส.พรรคภูมิใจไทยเข้าสภาได้มากที่สุด จะผลักดันให้มีรัฐมนตรีชาวตรังอย่างแน่นอน
ช่วงท้าย นายอนุทิน ได้เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครพรรคภูมิใจไทย ครบทั้ง 4 เขต โดยสวมเสื้อพรรคให้ด้วยตนเอง ได้แก่ เขต 1 นายเอกพล ณ พัทลุง นายก อบต.บ้านควน อำเภอเมืองตรัง ซึ่งเป็นหลานของ “กำนันนงค์” เขต 2 นายทวี สุระบาล ส.ส.ตรัง พรรคพลังประชารัฐ และ เขต 3 นางสาวสุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ ส.ส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งเป็นบุตรสาวของ “โกหนอ” ที่เตรียมจะย้ายมาสังกัดพรรคภูมิใจไทยในเร็วๆ นี้ ส่วนเขต 4 คือ นายพิชัย เจริญศิริสุนทร หรือ ส.จ.ล้าน สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอกันตัง ซึ่งเป็นหลานชายของ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ
พร้อมกันนี้ นายอนุทิน ยังได้มอบเสื้อพรรคให้ “โกหนอ” ในฐานะแกนนำบ้านใหญ่เมืองตรัง เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการร่วมขับเคลื่อนพรรคภูมิใจไทยในจังหวัดตรังอย่างเป็นทางการด้วย