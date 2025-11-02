โครงการคนละครึ่ง - บัตรประชารัฐ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ชาวบ้านแห่เข้าร้านค้าสหกรณ์ชุมพร ซื้อของ

ชุมพร - โครงการคนละครึ่ง - บัตรประชารัฐ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ชาวบ้านแห่เข้าร้านค้าสหกรณ์ชุมพร ใช้จ่ายตามโครงการคนละครึ่งพลัส และโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค จำนวนมาก
วันนี้ 2 พ.ย.68 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศประชาชนจำนวนมากยังคงออกมาใช้จ่ายตามโครงการคนละครึ่งพลัส และโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ของรัฐบาลกันจำนวนมากที่ ร้านสหกรณ์ชุมพร จำกัด ซึ่งจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด สินค้าอุปโภคบริโภคในครัวเรือน และสินค้าทั่วไป ตั้งอยู่บริเวณถนนปรมินทรมรรคา ตรงข้ามที่ทำการ อบจ.ชุมพร และที่ทำการเทศบาลเมืองชุมพร ส่งผลให้สถานประกอบการต้องสั่งสินค้าเพิ่มเติมทุกวันเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคจำนวนมาก ที่เดินทางมาใช้จ่ายตามโครงการของรัฐบาลดังกล่าว ส่งผลให้เกิดการใช้จ่ายมีเม็ดเงินสะพัดในจังหวัดจำนวนมาก
"ลุงชู" อายุ 58 ปี ที่เข้ามาใช้บริการที่ ร้านสหกรณ์ชุมพร จำกัด กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณรัฐบาลที่เห็นใจชาวบ้านผู้มีรายได้น้อย ตนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งของรัฐบาลในวงเงิน 2,000 บาท เนื่องจากตนมีรายได้น้อย ไม่ได้เสียภาษีในระบบ และมาใช้จ่ายที่ร้านสหกรณ์ชุมพร จำกัด ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ ใช้จ่ายไปแล้วเกือบหนึ่งพันบาท ซึ่งจะทะยอยใช้จนครบตามระยะเวลาที่กำหนด โดยส่วนใหญ่ก็เป็นของอุปโภคบริโภคในครัวเรือน และอื่นๆที่จำเป็น ซึ่งข้อดีของโครงการคนละครึ่งตนสามารถเลือกซื้อสินค้าได้หลายอย่าง มากกว่าโครงการบัตรประชารัฐ ที่กำหนดให้ซื้อเฉพาะสินค้าในครัวเรือนเท่านั้น
ด้าน "ป้าน้อย" อายุ 62 ปี กล่าวว่าตนได้โครงการบัตรประชารัฐ สำหรับผู้มีรายได้น้อยในวงเงินจำนวน 850 บาท บวกวงเงินบัตรทางรัฐจำนวน 300 ต่อเดือน รวมจำนวนเงิน 1,150 บาท โดยมีกำหนดต้องใช้ในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งดือน ถึงเดือนธันวาคมอีก 1 เดือน รวมสองเดือน ทั้งหมด 2,300 บาท ซึ่งตามเงื่อนไขส่วนใหญ่ก็จะซื้อได้เฉพาะสินค้าในครัวเรือนที่จำเป็นเท่านั้น ก็ขอขอบคุณรัฐบาลที่เห็นใจเข้าใจคนมีรายได้น้อย
ขณะที่ นางสาวนันทพร หนูคง ผจก.ร้านสหกรณ์ชุมพร จำกัด เปิดเผยว่า ช่วงนี้สินค้าที่ร้านจะขายดีมาก โดยสินค้าที่ชาวบ้านส่วนใหญ่มาซื้อจะเป็นสินค้าเบ็ดเตล็ด สินค้าอุปโภคบริโภคในครัวเรือน ต้องสั่งเพิ่มเติมทุกวัน ซึ่งในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ ปากท้องเป็นสิ่งสำคัญ ชาวบ้านจึงต้องออกมาซื้อกันจำนวนมาก สำหรับโครงการดังกล่าวทำให้เกิดการใช้จ่าย มีเม็ดเงินสะพัดในจังหวัดเป็นจำนวนมาก ซึ่งถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีมาก.