หนีไม่พ้น รวบหนุ่มอิสราเอลคาสนามบินหลังหลบหนีในคดีปล้นโดยใช้อาวุธปืน ซุกตัวเกาะสมุย

สุราษฎร์ธานี - ตม.จว.สุราษฎร์ธานี ตามรวบหนุ่มอิสราเอล คาสนามบิน หลังหนีหมายจับคดีปล้นทรัพย์โดยใช้อาวุธปืน จากประเทศบ้านเกิด พบมีประวัติค้ายาเสพติดโชกโชน เตรียมส่งตัวกลับไปดำเนินคดี
วันนี้ ( 2 พ.ย.) ตามที่ทางการไทย ได้รับการประสานขอความร่วมมือ จาก สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายตำรวจและความมั่นคงภายใน สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยให้จับกุม และ ผลักดันนายโอเชอร์ สัญชาติอิสราเอล ซึ่งได้ร่วมกับเพื่อนใช้อาวุธปืนปล้น ข่มขู่ และงัดแงะบ้านของเหยื่อในประเทศอิสราเอล รวมทั้งได้ลักทรัพย์ เช่น เครื่องประดับ หนังสือเดินทาง และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แล็ปท็อป)
โดยหลังจากนั้น ได้หลบหนีมากบดานในประเทศไทย และพบความเคลื่อนไหวของนายโอเชอร์ ฟาร์ฮี จากสัญญาณอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แบบพกพาหรือแล็ปท็อปของผู้เสียหาย ที่ได้ปล้นมาจากประเทศอิสราเอล และได้นำติดตัวมาประเทศไทยด้วย พบพิกัดการใช้อุปกรณ์แล็ปท็อปอยู่ในพื้นที่เกาะสมุย จว.สุราษฎร์ธานี นอกจากนี้ยังพบว่านายโอเชอร์ ยังมีพฤติกรรมและประวัติการก่ออาชญากรรมอื่นอีก เช่น การค้ายาเสพติด และการใช้ความรุนแรงกับบุคคลอื่นมาแล้วหลายครั้ง ผกก.ตม.จว.สุราษฎร์ธานี จึงได้เสนอให้ ผบก.ตม.6 เพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
จากนั้น พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. และ พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร/ผอ.ศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ,พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ผู้ช่วย ผบ.ตร. ได้สั่งการให้ สกัดกั้น ตรวจสอบ และจับกุมคนต่างด้าว ที่เข้ามาทำผิดกฎหมายไทย ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม., พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ รอง ผบช.สตม., พล.ต.ต.ธนิต ไทยวัชรามาศ รอง ผบช.สตม., พล.ต.ต.ณัฐกร ประภายนต์ รอง ผบช.สตม., พล.ต.ต.จารุต ศรุตยาพร รอง ผบช.ภ.8, พล.ต.ต.ชูธเรศ ยิ่งยงดำรงสกุล ผบก.ตม.6, พล.ต.ต.สุวัฒน์ สุขศรี ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี, พ.ต.อ.กันตวัฒน์ พงศ์สถาบดี รอง ผบก.ตม.6, พ.ต.อ.ภาณุภาคยณ์ จิตต์ประยูรตี รอง ผบก.ตม.6, พ.ต.อ.สมบัติ ฉ่ำแสง รอง ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี ,พ.ต.อ.นฤวัต พุทธวิโร ผกก.ตม.จว. สุราษฎร์ธานี, พ.ต.อ.ปริญญา ตัณฑสุวรรณ ผกก.กก.สืบสวน ภ.จว.สุราษฎร์ธานี ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน ตม.จว.สุราษฎร์ธานี บูรณาการกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ กก.สส.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สืบสวน
จนพบว่านายโอเชอร์ แจ้งการเข้าพักไว้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่ท่องเที่ยวหาดเฉวง ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จว.สุราษฎร์ธานี แต่จากการเข้าไปตรวจสอบไม่พบตัว พักอยู่ที่โรงแรมดังกล่าว จึงได้สืบสวนเพิ่มเติมจนทราบข้อมูลว่าเมื่อวันที่ 27 ต.ค. 2568 นายโอเชอร์ ได้จองตั๋วเครื่องบินเตรียมตัวจะเดินทางหลบหนีออกนอกประเทศ ผ่านทางสนามบินนานาชาติสมุย ในวันที่ 2 พ.ย.68
ทางเจ้าหน้าที่ จึงได้วางแผนติดตามตัว จนกระทั่งในวันนี้ ( 2 พ.ย. 2568) จึงได้วางกำลังในพื้นที่สนามบิน จนกระทั่งพบตัว นายโอเชอร์ ฟาร์ฮี หรือ MR.OSHER FARHI กำลังลงจากรถแท็กซี่เดินเข้ามาภายในอาคารผู้โดยสารสนามบินนานาชาติสมุย เจ้าหน้าที่จึงได้เข้าแสดงตัว และ ตรวจสอบเอกสารหนังสือเดินทาง จากนั้นจึงได้แจ้งคำสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและแจ้งคำสั่งควบคุมตัวเพื่อดำเนินการตามผลักดันส่งกลับตามกฎหมายคนเข้าเมือง ให้แก่นายโอเชอร์ ทราบ และ ควบคุมตัวไว้เพื่อผลักดันส่งกลับไปดำเนินคดีที่ประเทศต้นทางต่อไป