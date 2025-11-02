อบจ.สงขลาชวนแต่งชุดไทยร่วมงาน “มหัศจรรย์แห่งศรัทธา ลอยกระทงหรรษา ณ หาดใหญ่”

อบจ.สงขลา ขอเชิญชวนประชาชนที่มาร่วมงานแต่งกายด้วยชุดไทยเพื่อร่วมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม ในงาน “มหัศจรรย์แห่งศรัทธา ลอยกระทงหรรษา ณ หาดใหญ่” ที่ถนนสาครมงคล (บางหัก) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2568 เพื่อถวายความอาลัย และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยจัดให้มีจุดร่วมลงนามถวายความอาลัย พร้อมชมพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของพระพันปีหลวง
ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนที่เข้าร่วมงานในการสวมใส่ชุดสุภาพโทนไว้ทุกข์ หรือติดริบบิ้นสีดำที่ด้านซ้ายซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการถวายความอาลัยแด่พระพันปีหลวง ก่อนเริ่มกิจกรรมบนเวทีจะมีการยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 1 นาที เพื่อถวายความอาลัย
โดยภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ ม่านน้ำ "สายธาราแห่งพระมหากรุณาธิคุณ สถิตในใจนิรันดร์", การแสดงโขนสงขลานครินทร์ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย, นิทรรศการ “แสงแห่งพระเมตตา...พระมารดาของแผ่นดิน”, การประกวดนางนพมาศ ชุดไทยพระราชนิยม, การประกวดธิดานพมาศ และการแสดงดนตรีไทย และการบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์