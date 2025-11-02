ทนายความ เผย แท่งเหล็กในทะเลเชื่อเป็นเรือขนสมบัติกว่า 300 ปี วอนรัฐตรวจสอบ

สุราษฎร์ธานี - ทนายความเผยปริศนาแท่งเหล็กในทะเล เกาะสมุย เชื่อเป็น ซากเรือแอดเวนเจอร์กัลเล่ย์ ของกัปตันวิลเลี่ยม คิดด์ ชาวอังกฤษ ที่ปล้นเรือสินค้าลำหนึ่งในทะเลอินเดีย ซึ่งเป็นของพ่อค้าชาวอาเมเนีย
วันนี้ ( 2 พฤศจิกายน 2568 ) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มีนายรุ่งอรุณ บุญคล่อง อายุ 48 ปี อาชีพทนายความแห่งหนึ่ง ในจังหวัดนครศรีธรรมราช เดินทางมาพบผู้สื่อข่าว ที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมกับเอกสารลายแทง และข้อมูล รวมทั้งเอกสารหนังสือ ที่เคยทำถึงเอกอัครทูตอังกฤษประจำประเทศไทย และ เอกสารหนังสือถึงกรมศิลปากร พร้อมกับเปิดเผยเรื่องราว ของซากแท่งเหล็กปริศนา ที่ก่อนหน้านี้ถูกฝังอยู่บริเวณชายหาดสาธารณะบ้านใต้ หมู่ 5 ตำบลแม่น้ำ อำเภอเกาะสมุย
นอกจากนี้ได้เดินทางไปยังชายหาดสาธารณะบ้านใต้ เพื่อดูซากแท่งเหล็กปริศนา ดังกล่าว ที่จมอยู่มานานกว่า 100 ปี แต่เมื่อไปถึงกลับพบว่า ซากแท่งเหล็กดังกล่าว ได้ถูกขุดเเละเคลื่อนย้ายออกจาก ชายหาดไปแล้ว ทำให้นายรุ่งรุณ ถึงกับผิดหวัง
โดยนายรุ่งอรุ่ณ ทนายความ เชื่อว่า แท่งเหล็กดังกล่าว เป็น ซากเรือแอดเวนเจอร์กัลเล่ย์ ของกัปตันวิลเลี่ยม คิดด์ William Kidd สัญชาติอังกฤษ ในปี ค.ศ. 1698 ที่สูญหายไปกว่า 300 ปี และ ในเรือดังกล่าวมีมหาสมบัติมหาศาล เช่น แก้ว แหวน เงิน ทอง ต่าง ๆ มากมาย
นายรุ่งอรุณ กล่าว่า เรื่องนี้รู้มา ประมาณ 5-6 ปี แล้ว และ มีความสนใจว่าแท่งเหล็กนี้มันคืออะไร ซึ่งตนได้ ลายแทงฉบับหนึ่งในเว็บไซต์ แต่ก็ไม่เชื่อว่าของจริง หรือของปลอมแต่ก็พยายามดูลักษณะตามลายแทงซึ่งลักษณะเป็นลายแทงเป็นรูปเก่าเหมือนกับในเกาะสมุย ในรายละเอียดของ ลายแทงบ่งชี้ว่ามีแท่งเหล็ก ใน ลายแทง บอกถึงไวเลอร์ ซากเรือกันเล่
ซึ่งระบุไว้ชัดเจนซึ่งอยู่ตรงตำแหน่ง แท่งเหล็กที่หาดบ้านใต้ ในตำบลแม่น้ำ อำเภอเกาะสมุย อยู่ที่ทรวงอกของเต่าพอดี เมื่อเข้าไปดูในเว็บไซต์มีการรับรองว่าเป็นของจริง อยู่ที่ประเทศแคนาดาเป็นลายแทง ของกัปตันวิลเลี่ยน คิดด์ ซึ่งได้ปล้นเรือสินค้าของอังกฤษ ตั้งแต่สมัยหลายปีก่อนหลังจากโดนจับกุมก็มีการหนี หายไปประมาณ 3 เดือน ซึ่งก็ไม่รู้ว่ากัปตันวิลเลี่ยม นำสมบัตินี้ไปที่ไหน จนทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้ แต่ทางยุโรปคิดว่าน่าจะไปอยู่ที่แคนาดา หรืออเมริกาสันนิษฐานไว้ว่าคงไม่หนีมาไกลถึงเอเซีย ลายแทงฉบับนี้เขียนไว้ชัดเจนว่าอยู่ในทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นฝั่งอ่าวไทย ปัจจุบันแท่งเหล็กนี้ ที่อาจจะเป็นซากเรือ เรือแอดเวนเจอร์กัลเล่ย์ และ ข้างในจะมีสมบัติ และ เอาไปซ่อนไว้ที่ต้นไม้ต้นหนึ่งมีลักษณะ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะซึ่งอยู่ในบริเวณเกาะสมุย แห่งนี้
ทนายรุ่งอรุณ ยังเผยอีกว่า แต่ก่อนที่จะไปหาต้นไม้ ให้หาหินก้อนหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษ มีการเจาะรูวัดไปทางซ้ายขวาและเจอต้นไม้ ตนก็เลยถามชาวบ้าน ว่า บนภูเขามีต้นไม้ลักษณะพิเศษบ้างหรือไม่ ซึ่งไปถามคุณบรรจง ซึ่งเป็นชาวบ้านที่อาศัยอยู่ที่นี่เล่าให้ฟังว่าสมัยเด็กๆ บนภูเขาเคยขึ้นไป มีหินอยู่ก้อนนึงพิเศษมาก มีน้ำสามารถเอาหลอดดูดน้ำขึ้นมาดื่มได้ ตนก็เลยขึ้นไปสำรวจเจอก้อนหิน และ เจอต้นไม้ซึ่งมีลักษณะโดดเด่นมาก เมื่อดูรายละเอียดทั่วไปก็ทำให้ทราบ ซึ่งตามลายแทง ลักษณะตำแหน่งตรง ตามลายแทงเรียกว่า ซากเรือแอดเวนเจอร์คัลเลท์ ซึ่งเป็นเรือสัญชาติของอังกฤษ
เป็นเรือของรัฐบาลอังกฤษซึ่งให้กัปตันวิลเลียมคิดด์ ออกเรือเพื่อลาดตะเวร ป้องกัน การโจมตีของโจรสลัดเรือสินค้า ต่อมากัปตันวิลเลียมคิดด์ ไปปล้นเรือลำนึงชื่อเรือว่า เคด้ามาร์ชาร์น Quedagh Merchant มาขายของอินเดีย แต่บังเอิญว่าเรือดังกล่าวเป็นพันธมิตรของอังกฤษ ทำให้กัปตันวิลเลี่ยนคิดด์ เลยมีความผิด ทหารเรือก็เลยจับกุมจนหนีมา 3 เดือน จนปัจจุบันไม่ทราบว่าเรือลำนี้ไปอยู่ที่ไหน ซึ่งส่วนใหญ่สันนิษฐานว่าอยู่แคนาดาแต่ที่จริงแล้วมาอยู่ที่สมุย เรือลำนี้ที่ได้ศึกษามาตั้งแต่พ.ศ. 1699 ประมาณ 300 กว่าปีซึ่งลายแทง ของกัปตันวิลเลียมคิดด์ มีหลายลายแทง จากการไปค้นคว้า มีการปรากฏชัดเป็นวิทยาศาสตร์
ทนาย ยังเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวอีกว่า ลายแทงนี้เหมือนลักษณะกัปตันวิลเลี่ยนคิดด์ วางแผนมาอย่างดีเพราะมีการสับขาหลอก จากละติจูด เป็น รองละติจูด มีการสลับด้านทำให้นักสำรวจหลงทิศไปสำรวจอยู่ที่อเมริกา และ แคนาดา เมื่อตน สำรวจโดยนำตัวเลขมาใส่มันก็มาตรงกับโครงสร้างฉบับนี้ เชื่อได้ว่าแท่งเหล็กชิ้นนี้เป็นของจริง และ กัปตันวิลเลียมคิดด์ ก็มาที่สมุยจริง ซึ่งที่ผ่านมาตน ก็ได้แจ้งไปทางกรมศิลปากรที่นครศรีธรรมราช ขอลงพื้นที่มาสำรวจกว้าง 2 เมตรกว่า เกือบเกือบ3เมตร ลักษณะเป็นวงกลม ซึ่งตนพาไปสำรวจหลายพื้น ที่แต่สุดท้ายเค้าก็ไม่ได้นำข้อมูลมาเป็นวิทยาศาสตร์อย่างละเอียด
และไปสอบถามข้อมูลจากกรมเจ้าท่า ซึ่งทางกรมเจ้าท่าแจ้งมาว่าเป็นทุ่นที่ให้สัญญาณเรือ จึงเป็นการจบการค้นคว้าแค่นั้น ทำให้ตนจิตใจหดหู่อยู่จนถึงปัจจุบัน
หากเรื่องนี้ ได้ไปถึงรัฐบาล และหากรัฐบาลให้ความสนใจ เป็นการพิสูจน์ง่ายนิดเดียว ซึ่งเราเจอแท่งเหล็ก และ ถ้ำต้นไม้หินตรงตามลายแทงทั้งหมดซึ่งอยู่โซนพื้นที่ภูเขาบ้านใต้ซึ่งในลายแทง ก็ระบุว่ามีการฆ่ากันตาย และ มีโครงกระดูกที่ชาวบ้านเคยเจอโครงกระดูก ซึ่งทุกอย่างก็ตรงกับลายแทง ซึ่งถ้าอยากให้ทุกอย่างมีน้ำหนัก วอนรัฐบาล ส่งเจ้าหน้าที่ สามารถพิสูจน์ได้ ว่าเป็นจริงหรือตรงกับลายแทง หรือไม่ตรวจเช็คกับแหล่งที่มาตรวจ ที่หอของแคนาดาลายแทง ในเว็บไซต์ หากประสานงานเพื่อพิสูจน์ความจริงวัตถุพยานที่มีอยู่ครบถ้วน จึงขอฝาก หากหน่วยงานใดต้องการที่จะพิสูจน์ ต้นก็พร้อมให้ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ 084 154 2471 ทนายรุ่งอรุณ