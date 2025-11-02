ผวา! ชาวบ้านเบตงไม่กล้ากรีดยางหลังพบรอยเท้าเสือ

ยะลา – ชาวบ้านในพื้นที่ ต.ธารน้ำทิพย์ อ.เบตง จ.ยะลา ต่างหวาดผวาไม่กล้าเข้าสวนกรีดยางพารา หลังพบรอยเท้าเสือภายในสวนยางพารา แจ้งเจ้าหน้าที่อุทยานฯบางลางพร้อม อส.ชคต.ธารน้ำทิพย์ เข้าตรวจสอบ เพื่อความอุ่นใจ
วันนี้ (2 พ.ย.) นายฮารง บาซอ หัวหน้าหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติบางลาง ที่ บล.3 (จุฬาภรณ์พัฒนา 10) พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ อส.ชุดคุ้มครองตำบลธารน้ำทิพย์ อ.เบตง จ.ยะลา ได้ร่วมกันการออกลาดตระเวนในพื้นที่บ้านบาแตตูแง ต.ธารน้ำทิพย์ อ.เบตง จ.ยะลา เพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านหลังได้รับแจ้งว่ามีการพบรอยเท้าเสือ
ขณะที่เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติบางลางและเจ้าหน้าที่ อส.ชุดคุ้มครองตำบลธารน้ำทิพย์ ออกลาดตระเวรภายในสวนยางพาราหมู่ที่ 2 บ้านบาแตตูแง ห่างจากฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลธารน้ำทิพย์ประมาณ 1 กม. และห่างจากชายแดนไทย-มาเลเซีย เพียง 3 กม. ได้พบรอยเท้าสัตว์ 1 รอย กว้าง-ยาว ประมาณ 7 นิ้ว และห่างไปอีก 20 เมตร ก็พบรอยเท้าอีก 2 รอย
สอบถาม นายชุมพล พันทา ชาวบ้านที่พบรอยเท้าสัตว์ บอกว่า ช่วงเย็นวันก่อนขณะขี่รถเข้าสวนเพื่อไปกรีดยางพาราในช่วงเวลาประมาณ 05.00 น. สังเกตเห็นรอยเท้าสัตว์ที่ไม่เคยเห็น จึงไปตามเพื่อนบ้านมาช่วยดูว่าเป็นรอยเท้าอะไร ทำไมถึงมีขนาดใหญ่มาก จึงได้รู้ว่าเป็นรอยเท้าเสือ หลังจากนี้คงไม่เข้ามากรีดยางสักพัก เพราะหวาดกลัวว่าเสือตัวดังกล่าวจะยังคงอยู่ในบริเวณนี้
ด้าน นายฮารง บาซอ หัวหน้าหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติบางลาง ที่ บล.3 (จุฬาภรณ์พัฒนา 10) เปิดเผยว่า รอยเท้าดังกล่าวเป็นรอยเท้าเสือจริง และจากการแกะรอยพบยังคงวนเวียนในบริเวณดังกล่าว และพอตามไปใกล้ชายแดนมาเลเซียก็พบรอยหายไปและช่วงนี้ดินบริเวนดังกล่าวค่อนข้างแข็งทำให้ไม่เห็นรอยเท้าชัดเจและไม่เห็นรอยลากเหยื่อ
อย่างก็ตามบริเวณนี้เมื่อหลายปีก่อนจะมีเสือมาจากประเทศมาเลเซียข้ามมาหาเหยื่อตามตะเข็บชายแดน ซึ่งทางเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติบางลางและชุด อส.คุ้มครองตำบล ยังคงต้องตามว่าเสือดังกล่าวกลับเข้ามาเลเซียแล้วหรือยัง ล่าสุดยังคงมีชาวบ้านพบรอยเท้าคล้ายกันไปอีกหมู่บ้านหนึ่ง ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเข้าไปทำสอบถามชาวบ้านอีกครั้งเพื่อยืนยันว่าเป็นเสือ เพื่อความอุ่นใจของชาวบ้านในการประกอบอาชีพต่อไป