อบจ.สงขลาจัด “วันองค์การบริหารส่วนจังหวัด” ประจำปี 2568 ร่วมรำลึกถึงการก่อตั้งและพัฒนาการปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน เป็นวัน องค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยวันนี้ นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายทวีศักดิ์ อรัญดร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นางปิยนันท์ สิงห์ทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
ตลอดจนคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ บุคลากรในสังกัด และผู้แทนส่วนราชการจังหวัดสงขลา ร่วมกิจกรรมเนื่องใน “วันองค์การบริหารส่วนจังหวัด” ประจำปี 2568 โดยได้รับความเมตาจาก พระโสภณวราภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ปฐมาวาส (พระอารามหลวง) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายชูชีพ ธรรมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมนำผู้เข้าร่วมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 93 วินาที เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัยพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
ภายในงานจัดให้มีพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ บวงสรวงพระพรม พิธีดุอาอ์ขอพรทางศาสนาอิสลาม พิธีทำบุญถวายภัตตาหารและจตุปัจจัยแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป พิธีมอบโล่รางวัลบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม จำนวน 5 ราย และประกาศเกียรติคุณผู้ปฎิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละต่อองค์กร จำนวน 9 ราย กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และกิจกรรม 5 ส ภายในหน่วยงาน