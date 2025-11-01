พังงาเร่งหาแนวทางแก้ปัญหาน้ำท่วมเขาหลักแหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง ชาวบ้านดีใจ เจ้าของที่ดินใจบุญยกที่ให้ทำท่อระบายน้ำ

พังงา – จังหวัดพังงาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมย่านเขาหลัก ท่องเที่ยวเชื่อดังจังหวัดพังงา เจ้าของที่ดินใจบุญอุทิศที่ทำท่อระบายน้ำ แก้ปัญหาน้ำท่วมเมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
นายไพรัตน์ เพชรยวน ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วย นายฉกาจ พัฒนกิจวิบูลย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพังงา เขต 2 นายพิชญพัทธ์ เรืองชาตรี นายอำเภอตะกั่วป่า นายวินัย กู้เมือง ผอ.แขวงทางหลวงภูเก็ต นายอมรเ พ ปรีคำ รักษาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา นายวันวิชัยฐากูร ทองดีเพ็ง ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา นายสิริธร บัวแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก นายเลิศศักดิ์ ปนกลิ่น นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เขาหลัก แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังหลังจากในช่วงที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน ส่งผลให้มีน้ำหลากเข้าท่วมถนนเพชรเกษมและพื้นที่ชุมชนหลายจุดจนสร้างความเดือดร้องให้กับประชาชน และนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวพักผ่อนในจังหวัดพังงา
โดยในที่ประชุมได้มีนายนิพนธ์ เพ็ชร์กุล นายสมเกียร์ติ ทรงเพชรมงคล นายยุพิน ใจหลัก และคุณชนก ใจหลัก เจ้าของที่ดินผู้ใจบุญที่อุทิศที่ดินกว้าง 18 เมตร ยาว 600 เมตร โดยประมาณ เพื่อทำทางระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมถนนเพชรเกษม บ้านเรือนประชาชน ตั้งแต่หนองมูลตะกั่ว – ซอยลุงเท้ง เพื่อให้น้ำที่ไหลท่วมสามารถระบายลงสู่คลองปาง ไหลออกทะเลให้ได้โดยเร็วป้องกันปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในอนาคต หลักจากนี้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมจัดทำแผนระยะยาวในการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ปรับระดับทางระบายน้ำ และขุดลอกคลองสายหลัก โดยหน่วยงานทุกภาคส่วนพร้อมบูรณาการร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การแก้ปัญหาเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
นายไพรัตน์ เพชรยวน ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวว่า ก่อนหน้านี้เมื่อเวลาฝนตกหนักจะให้ให้เกิดน้ำท่วมบริเวณถนนเพชรเกษม ตั้งแต่ช่วงหนองมูลตะกั่ว - ซอยลุงเท้ง เขาหลัก ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า ซึ่งได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำท่วมขังบนผิวจราจรและชุมชนใกล้เคียง จากการที่ลงตรวจสอบพบว่า จุดดังกล่าวเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ ระบบระบายน้ำยังไม่เพียงพอ ประกอบกับปริมาณน้ำฝนจำนวนมาก ส่งผลให้การระบายช้า ซึ่งจังหวัดสั่งการให้หน่วยงานเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเสริมพร้อมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและเฝ้าระวังสถานการณ์ทุกครั้งเมื่อเวลาฝนตกหนัก
ก่อนหน้านี้ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางแก้ไข กำหนดออกแบบผังทิศทางการระบายน้ำนำมาสรุปในภาพใหญ่ เพื่อที่จะเสนอของบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าทำการปรับปรุงแก้ไข โดยในระยะยาวนั้นได้เสนอให้มีการวางท่อลอดถนนขนาดใหญ่ในจุดที่เหมาะสมเพื่อรองรับการระบายน้ำไปฝั่งตรงข้ามได้ และวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ทางภาคเอกชนเจ้าของที่ดินได้อุทิศที่ดินให้สร้างทางระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมเพื่อระบายลงสู่ทะเลได้สะดวกรวดเร็วไม่ให้เกิดปัญหาน้ำท่วมในอนาคตต้องขอขอบคุณเข้าของที่ดินใจบุญ
ทางด้าน นายฉกาจ พัฒนกิจวิบูลย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพังงา เขต 2 กล่าวว่า จากปัญหา น้ำท่วมในพื้นที่ย่านเขาหลักที่ผ่านมา ทำให้ประชาชน ได้ร้องเรียน ผ่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้ช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว เมื่อเวลาเกิดฝนตก จะทำให้น้ำท่วมขัง ตนเองได้ติดตามประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัด และนายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก รวมถึงได้โทรประสานงานกับ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้กรมทางหลวงหาทางแก้ไขปัญหาโดยด่วน ตระหนักและทราบดีว่าฝนตกน้ำท่วมทำให้พี่น้องในพื้นที่และนักท่องเที่ยวรวมถึงผู้สัญจรประสพความเดือดร้อน จะพยามประสานเพื่อแก้ปัญหาให้พี่น้องโดยเร็วที่สุด ที่ผ่านมาก็ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ ตรงหนองมูลตะกั่วประมาณ 40 ล้านบาท แต่ก็ยังมีปัญหาเนื่องจากต้องหาทางเปิดทางน้ำลงทะเลให้ได้
แต่วันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ทางเจ้าของที่ดินเอกชนได้ให้ความร่วมมือแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่อย่างมีระบบ โดยทางนายนิพนธ์ เพ็ชร์กุล อุทิศที่ดินกว้าง 6 เมตร ยาว 200 เมตร นายสมเกียร์ติ ทรงเพชรมงคล อุทิศที่ดินกว้าง 6 เมตร ยาว 100 เมตร และนายยุพิน ใจหลัก และคุณชนก ใจหลัก อุทิศที่ดินกว้าง 6 เมตร ยาว 300 เมตร ซึ่งจากการพูดคุยทางเจ้าของที่ดินได้รับความร่วมมือด้วยดีเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนต่อไป
นายวินัย กู้เมือง ผอ.แขวงทางหลวงภูเก็ต กล่าวว่า ในการแก้ปัญหาน้ำท่วมในครั้งนี้ทางกรมทางหลวงเองก็มีแผนของบฟื้นฟูในการประกาศภัยพิบัติก็สามารถของบกลางของปี 69 แต่ถ้าเราไม่มีงบกลาง ได้พูดคุยเสนอ งบประมาณ จุดตรงนี้ ประมาณ 70 ล้านบาท เพื่อนำงบประมาณมาแก้ปัญหาระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งบริเวณในเขตทางตรงนั้นที่ท่อปิด เราก็สามารถทำน้ำให้ระบายออกได้เร็วโดยการวางท่อข้ามถนนโดยการนำน้ำมาลงในลำน้ำสาธารณะเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังถนนเพชรเกษม บ้านเรือนประชาชนลดปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนและนักท่องเที่ยวต่อไป