เยาวชนสงขลารวมพลังจัดกิจกรรม “หยุดผีบุหรี่ไฟฟ้า 2025”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - เยาวชนสงขลารวมพลังจัดกิจกรรม “ACTIVE YOUTH HALLOWEEN CITY : หยุดผีบุหรี่ไฟฟ้า 2025” รณรงค์สร้างเมืองปลอดภัยไร้ควัน

วันนี้ (31 ต.ค.) เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพเยาวชน (ขสย.) ร่วมกับเครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง มูลนิธิเด็ก เยาวชน และครอบครัว โดยการสนับสนุนจากเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ภาคใต้ตอนล่าง และกลุ่ม Save Jai Young จัดกิจกรรม “ACTIVE YOUTH HALLOWEEN CITY : หยุดผีบุหรี่ไฟฟ้า 2025” เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มเด็กและเยาวชน ที่ตลาดกรีนเวย์ ไนท์มาร์เก็ต อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยภายในงานมีการยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมกล่าวแถลงการณ์ “หยุดผีบุหรี่ไฟฟ้า หยุดทำลายเด็กเยาวชน” โดยตัวแทนแกนนำเยาวชน Save Jai Young

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ผีหลอกยังพอทน แต่บุหรี่ไฟฟ้าหลอกนี่พอเลย” พร้อมมีกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และให้ความรู้หลากหลายรูปแบบ อาทิ กิจกรรมดาวินชีถอดรหัสภัยร้าย กระชากหน้ากากบุหรี่ตัวร้าย, การ์ดเกมเติมความรู้บุหรี่ไฟฟ้า, กิจกรรมจดหมายรักถึงผู้ (อยาก) เลิกบุหรี่ และเกม Bingo บุหรี่ไฟฟ้ามันร้าย เป็นต้น รวมถึงเวทีเสวนาในหัวข้อ “เสน่ห์มรณะที่แฝงอยู่ในกลิ่นหอมของบุหรี่ไฟฟ้า” โดยตัวแทนจากโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง และแกนนำเยาวชน Save Jai Young











