ชาวชุมพรต้อนรับอบอุ่น พ่อพาลูกชาย-ลูกเขย เดินเท้า กว่า 600 กิโล เคารพพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวง

ชุมพร - ชาวชุมพรต้อนรับอบอุ่น พ่อพาลูกชาย-ลูกเขย รวม 7 คน เดินเท้ากว่า 600 กม. เคารพพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวง ถวายความจงรักภักดี
จากกรณี นายเสนอ เกิดแก้ว หรือ หนึ่ง อายุ 62 ปี อยู่บ้านเลขที่ 301 ม.5 ต.สมอทอง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี เจ้าของสวนยางพารา พร้อมด้วย ลูกชาย จำนวน 4 คน และ ลูกเขย รวม 6 คน เดินทางออกจากบ้านพักในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่เมื่อเช้าวันที่ 26 ต.ค.ที่ผ่านมา เพื่อเข้าร่วมถวายอาลัยและสักการะพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระบรมมหาราชวัง
ล่าสุดเมื่อเวลา 12.20 น.วันที่ 31 ต.ค.68 ครอบครัว นายเสนอ แก้วเกิด เดินทางมาผ่านกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 ริมถนนสายเอเซีย41 ตำบลขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร และ ได้หยุดพักที่ศาลาริมทางเพื่อพักเหนื่อยผ่อนคลายร่างกาย โดยมีรถตรวจการณ์ตำรวจทางหลวงชุมพร ติดตามดูแลความปลอดภัยและอาสากู้ภัยมูลนิธิชุมพรการกุศลสงเคราะห์ ดูแลเรื่องการจราจรรับช่วงต่อกันตลอดเส้นทางในพื้นที่จังหวัดชุมพร
ขณะหยุดพักนายเสนอ เผยว่า ออกเดินทางเป็นวันที่ 5 แล้ว ระยะทางกว่า 130 กม. ซึ่งการเดินไม่ได้ตั้งเป้าหมายว่า วันหนึ่งต้องเดินกี่กิโลเมตร มืดไหนนอนนั้นถ้าไม่เป็นวัดก็ศาลาริมทาง เดินไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พัก ปกติจะเริ่มเดินกันทั้งหมด 6 คนรวมทั้งตน ล่าสุดมีลูกเขยร่วมเดินสมทบด้วยอีก 1 คน รวมเดิน 7 คน
ซึ่งการแสดงออกถึงความจงรักภักดีครั้งนี้เป็นครั้งแรก และไม่มีอุปสรรคใดๆระยะเวลาการเดินทางที่ผ่านมา การเดินเท้าครั้งนี้ ไม่ใช่เพียงการเดินทาง แต่คือการแสดงออกถึงความจงรักภักดีอย่างสุดหัวใจของพสกนิกรที่ต้องการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ แม่ของแผ่นดิน อย่างใกล้ชิดที่สุด
จากนั้นไม่นาน นายเสนอ ได้เดินทางต่อ โดยมีนายสิทธิชัย ทองสุวรรณ อายุ 27 ปี ลูกเขย นายเสนอ ถือพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เดินนำหน้าขบวน ทั้งนี้อาจจะต้องใช้เวลาเดินเท้าอีกประมาณ 2-3 วัน หรือกว่า 100 กิโลเมตร จะเข้าเขตพื้นที่อำเภอบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์