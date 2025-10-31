“FLYBRIDGE” ปักหมุดภูเก็ต ภูเก็ต เปิดวิสัยทัศน์ในงาน “FLYBRIDGE VISION CONNECT 2025”

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - “FLYBRIDGE” ปักหมุดภูเก็ต เปิดวิสัยทัศน์ในงาน “FLYBRIDGE VISION CONNECT 2025” รวมพลังภาครัฐภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และพันธมิตรระดับโลก ยกระดับเมืองท่องเที่ยวสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีการเงินและ AI Marketing แห่งอันดามัน
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2568 ที่ The White House, Boat Lagoon จังหวัดภูเก็ต บริษัท ฟลายบริดจ์ เวนเจอร์ส จำกัด จัดงาน “FLYBRIDGE VISION CONNECT 2025” งานเปิดตัวและแสดงวิสัยทัศน์ของ Flybridge สู่ภูเก็ต โดยรวมภาครัฐ ภาคเอกชน และพันธมิตรทางธุรกิจทั้งไทยและต่างประเทศมาร่วมแลกเปลี่ยนโอกาสด้านเทคโนโลยี การเงิน และการใช้ AI เพื่อสร้างระบบธุรกิจที่แข็งแรงและสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้อย่างยั่งยืน
พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นายพีระศักดิ์ โหสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง Flybridge Ventures เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย Mr. Egor Ivanov กงสุลใหญ่สหพันธรัฐรัสเซีย ประจำจังหวัดภูเก็ต และ นายสรรเพชญ แสงเนตรสว่าง ผู้อำนวยการกองกำกับและตรวจสอบ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กล่าวยินดีและเข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน
นายพีระศักดิ์ โหสกุล กล่าวถึงวิสัยทัศน์ของโครงการว่า “ภูเก็ตคือเมืองแห่งศักยภาพทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวระดับโลก FLYBRIDGE ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันผู้ประกอบการในภูเก็ตให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล ด้วยเครื่องมือด้านเทคโนโลยีการเงินและ AI Marketing เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารธุรกิจ ลดต้นทุน และขยายตลาดไปสู่ระดับนานาชาติ เราเชื่อว่าภูเก็ตจะไม่ใช่เพียงเมืองท่องเที่ยว แต่จะกลายเป็นเมืองอัจฉริยะด้านบริการในอนาคตและสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้ โดยได้นำเสนอ Solutions ต่างๆของ FLYBRIDGE และบริษัทในเครือ รวมถึง Project ที่พัฒนาร่วมกับพันธมิตร ให้ผู้ประกอบการเดินหน้าอย่างเต็มที่และมีเทคโนโลยีของ FLYBRIDGE และพันธมิตรเป็นผู้ช่วยทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านให้กับธุรกิจ เพื่อให้พร้อมเติบโตอย่างไร้ขีดจำกัดในยุคของ AI”
ภายในงานมีการบรรยายและเสวนาจากบริษัทในเครือ CREaiVE (gen-AI Agency) ซึ่งนำเสนอกรณีศึกษาการใช้เทคโนโลยี AI ในการตลาดร่วมกับแบรนด์ชั้นนำของไทย อาทิ การใช้ AI Human, AI Butler, AI Content และ AI Microsite ในแคมเปญการตลาดต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ธุรกิจยกระดับการบริการจากรูปแบบเดิมให้ทันสมัย ประหยัดต้นทุนและเวลามากกว่าเดิม รวมทั้งสามารถนำ Data ที่ได้มาทำกลยุทธ์ได้อย่างรวดเร็ว และ มีการนำเสนอกรณีศึกษาการบริหารจัดการการเงินที่มีประสิทธิภาพของธุรกิจโดยบริษัทในเครือ IP Payment Solutions (IPPS) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการชำระเงินที่ได้รับใบอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย ช่วยให้การทำธุรกรรมถูกต้องตามกฎหมายและมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยสูง
อีกหนึ่งจุดเด่นของงานคือ การร่วมมือกับพันธมิตรระดับโลก Yango Ads แพลตฟอร์มเทคโนโลยีโฆษณาดิจิทัล (AdTech) ระดับโลก ที่มาแบ่งปันกลยุทธ์การขยายตลาดไปยังรัสเซียและประเทศใกล้เคียง ซึ่งมีผู้ใช้งานกว่า 100 ล้านคนต่อเดือน โดย LEXI ในเครือบริษัท FLYBRIDGE ได้ร่วมเป็นพันธมิตรในการนำเสนอสื่อของ Yango Ads ให้กับธุรกิจต่างๆ และ PayforU บริษัทพันธมิตร ก็ได้นำเสนอระบบซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ด้านการชำระเงินครบวงจร รองรับการจ่ายผ่าน QR Code และ Payment Link เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวต่างชาติชำระเงินได้อย่างปลอดภัยและเป็นมาตรฐานสากล
ช่วงท้ายของงาน มีการจัดกิจกรรม Business Networking เปิดเวทีให้ผู้ประกอบการและนักลงทุนได้พูดคุย สร้างเครือข่าย และจับคู่ความร่วมมือทางธุรกิจ เพื่อร่วมกันผลักดันเศรษฐกิจภูเก็ตให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
