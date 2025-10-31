คนร้ายยิงทหารพรานลาพักกลับบ้านเสียชีวิตริมถนนใน อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

นราธิวาส - คนร้ายลอบยิงทหารพราน ที่อยู่ระหว่างลาพักกลับบ้าน เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ริมถนนขณะขี่รถจักรยานยนต์ ใน ต.สาวอ อ.รือเสาะ
วันนี้ (31 ต.ค.) เวลา 11.30 น. ตำรวจ สภ.รือเสาะ จ.นราธิวาส รับแจ้งเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนลอบยิงราษฎร บริเวณริมถนนสาย 4060 เส้นทางบ้านสาวอ–ตะโละหะลอ ใกล้โรงเรียนดารุลอันวาร์ ม.2 บ้านสาวอฮูลู ต.สาวอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
ในที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า สกู๊ปปี้ สีดำ หมายเลขทะเบียน 1กฎ 1752 นราธิวาส ล้มตะแคงอยู่ริมถนน มีร่องรอยกระสุนปืนและคราบเลือดจำนวนมาก บริเวณใกล้กันพบศพชาย 1 ราย ทราบชื่อภายหลังคือ นายมะกอเซ็ง บาโระสะนอ อยู่ ม.5 บ้านบือเจาะ ต.สาวอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
จากการตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่า ผู้เสียชีวิตเป็นเจ้าหน้าที่ทหารพราน สังกัดหน่วยทหารพรานที่ 41 อยู่ระหว่างลาพักกลับภูมิลำเนา ขณะขับขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้าน มาถึงบริเวณจุดเกิดเหตุถูกคนร้ายซึ่งคาดว่ามีไม่ต่ำกว่า 2 คน ดักซุ่มอยู่ข้างทางใช้อาวุธปืนยิงใส่หลายชุด กระสุนถูกบริเวณลำตัวจนเสียชีวิตคาที่
เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครองเข้าตรวจสอบพื้นที่ พร้อมกันพื้นที่ไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าใกล้ เพื่อเก็บหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ เช่น ปลอกกระสุน หัวกระสุน และร่องรอยการหลบหนีของคนร้าย
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่เชื่อว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ โดยมุ่งเป้าไปยังเจ้าหน้าที่รัฐ หลังเกิดเหตุหน่วยความมั่นคงได้สนธิกำลังร่วมออกติดตามไล่ล่าคนร้ายที่คาดว่าหลบหนีเข้าสู่พื้นที่ป่าละเมาะใกล้เคียง
ส่วนร่างของผู้เสียชีวิตถูกนำส่งโรงพยาบาลรือเสาะ เพื่อดำเนินการชันสูตรพลิกศพตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป