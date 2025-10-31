เศรษฐกิจสตูลคึกคัก! ประชาชนแห่ใช้สิทธิ “คนละครึ่งพลัส” หลังเทศกาลกินเจ

สตูล – ประชาชนสตูลแห่ใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งพลัสหลังจบเทศกาลกินเจ ขณะที่ร้านค้าต่าง ๆ เผยมีลูกค้าแวะเวียนใช้จ่ายทำให้มีกำลังใจและเงินหมุนในระบบมากขึ้น
วันนี้ (31 ต.ค.) บรรยากาศการใช้จ่ายผ่านโครงการ “คนละครึ่งพลัส” ในพื้นที่จังหวัดสตูลเป็นไปอย่างคึกคัก โดยเฉพาะตลอดสองวันที่ผ่านมา พ่อค้าแม่ค้าต่างพอใจกับกระแสตอบรับที่ดี หลายร้านมีลูกค้าเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เช่นที่ ร้านโรตีมะตะบะ หน้าโรงเรียนพิมานพิทยาสรร ต.พิมาน อ.เมืองสตูล เปิดเผยว่า ตั้งแต่โครงการเริ่ม ทำให้มีลูกค้าเพิ่มขึ้นกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ รายได้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะลูกค้ากลุ่มวัยทำงานและนักเรียนที่นิยมใช้สิทธิคู่กับอาหารมื้อเย็น อยากให้รัฐบาลจัดโครงการแบบนี้ต่อเนื่อง เพราะช่วยให้พ่อค้าแม่ค้ามีกำลังใจและเงินหมุนในระบบมากขึ้น
ขณะที่ร้านข้าวแกงในตลาดแลจันทร์ เปิดเผยว่า วันที่สองของโครงการขายดีกว่าวันแรก เนื่องจากเทศกาลกินเจเพิ่งสิ้นสุด ทำให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิกันมากขึ้น บรรยากาศตลาดที่เคยเงียบเหงากลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง
ด้าน สำนักงานคลังจังหวัดสตูล รายงานว่า วันแรกของการเปิดโครงการ มีประชาชนในพื้นที่ 10,805 ราย เข้าร่วมใช้สิทธิ์ มียอดการใช้จ่ายรวมกว่า 8.7 ล้านบาท จากร้านค้าที่ร่วมโครงการจำนวน 2,858 ร้านค้าทั่วจังหวัด