มีโทษทั้งจำและปรับ! พาณิชย์นราธิวาสย้ำร้านค้าไม่ขายสิทธิหรือรับแลกเงิน “คนละครึ่งพลัส”

นราธิวาส - พาณิชย์จังหวัดนราธิวาสย้ำร้านค้า ไม่ขายสิทธิหรือรับแลกเป็นเงินในโครงการคนละครึ่งพลัส หากพบมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
วันนี้ (30 ต.ค.) นางนฤมล แก้วมุกดากุล พาณิชย์จังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการใช้โครงการคนละครึ่งพลัส ยังร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพาณิชย์ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส ในพื้นที่เขตอำเภอเมือง จ.นราธิวาส พร้อมให้คำแนะนำผู้ประกอบการร้านค้าได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการคนละครึ่งพลัสอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้มีการแลกเปลี่ยนเป็นสด หรือมีการขายสิทธิคนละครึ่งพลัส
โดยหากพบว่ามีการขายสิทธิคนละครึ่งพลัส หรือใช้สิทธิโดยไม่ซื้อขายสินค้าจริง มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และถูกระงับไม่ให้เข้าร่วมโครงการอื่นของรัฐบาลต่อไป รวมถึงต้องคืนเงินให้รัฐบาลอีกด้วย
ในภาพรวมจากการลงตรวจสอบพบว่า ร้านค้าต่างให้ความร่วมมืออย่างดี ยังไม่พบการกระทำผิดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการ พร้อมให้ร้านค้าติดป้ายรับสิทธิ์อย่างชัดเจน เพื่อแจ้งให้ประชาชนทราบ เพื่อเป็นการจูงใจลูกค้าให้มาใช้สิทธิ คาดจะมีเงินสะพัดช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดนราธิวาสให้คึกคัก