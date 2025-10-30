ยกขบวนกาแฟและเบเกอรี่เติมเต็มความสุขในงาน “Coffee & Bakery Fest Hat Yai 2025”

ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (ICC Hat Yai) ชวนร่วมสัมผัสประสบการณ์ความหอมกรุ่นและรสชาติความอร่อยในงาน “Coffee & Bakery Fest Hat Yai 2025” ณ ห้อง Convention Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ม.อ. หาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 30 ต.ค. - 2 พ.ย. 2568 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. โดยภายในงานอัดแน่นไปด้วยร้านเครื่องดื่มต่าง ๆ มากกว่า 60 ร้านค้า พร้อมโปรโมชั่นและดีลพิเศษจากผู้ประกอบธุรกิจกาแฟและเบเกอรี่ อาทิ Worldwide Coffee , Wendougee Thailand , Muvna Thailand , i-Cream Solutions และ Slush World ที่นำสุดยอดเทคโนโลยีเครื่องชงกาแฟ เครื่องบด อุปกรณ์บาริสต้า และเครื่องทำสลัชชีระดับโลก มาจัดแสดงและจำหน่าย
นอกจากนี้ งานยังเต็มไปด้วยกิจกรรมเวิร์คช็อปและไฮไลท์มากมาย สำหรับคนรักกาแฟและขนมหวาน ได้แก่ Paktai Barista Championship 2025 ซึ่งจะมีการแข่งขันในวันที่ 1 พ.ย. 68, Chocolate Tasting Workshop สำหรับคนรักช็อกโกแลต ที่จะแนะนำ Craft Chocolate และสอนวิธีชิม, Workshop มัทฉะ (Matcha Tasting & Brewing), Basic Drip Workshop สอนการดริปกาแฟ, Workshop Tea Luck Cah สอนการเบลนด์ชา และ Ice Cream / Soft Ice Cream Workshop โดย i-Cream Solutions เพื่อให้ผู้เข้าชมงานได้เรียนรู้และลงมือทำจริง พร้อมกิจกรรมเวิร์คช็อปพิเศษอื่น ๆ อีกมากมายภายในงาน