ตร.ภาค 8 บุกรวบเจ้าของเว็บพนันดัง ยูฟ่าเรส ยึดเงินสดกว่า 1.6 ล้านบาท รถหรูอีกหลายคัน แต่ละเดือนมีเงินหมุนเวียน 50- 60 ล้านบาท

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - สืบภาค 8 รวบ เจ้าของเว็บพนันดัง ยูฟ่าเรส พร้อมแอดมิน ยึดเงินสดกว่า 1.6 ล้านบาท พร้อมรถหรูและของกลางอื่นๆอีกหลายรายการ พบแต่ละเดือนมีเงินหมุนเวียนกว่า 60 ล้านบาท เผยยังมีอีก 2 เวป อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
เมื่อเวลาประมาณ 10.20 น.วันที่ 30 ตุลาคม 2568 พล.ต.ต.พรชัย ขจรกลิ่น รอง ผบช.ภ.8 พร้อมด้วย พล.ต.ต.เลิศชาย จำปาทอง ผบก.สส.ภ.8, พล.ต.ต.สินเลิศ สุขุม ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต และ พ.ต.อ.สมศักดิ์ ทองเกลี้ยง ผกก.สภ.วิชิต นำกำลังชุดสืบสวน บก.สส.ภ.8, ชุดสืบสวน กก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต และ ชุดสืบสวน สภ.วิชิต เข้าตรวจสอบและจับกุมเครือข่ายเว็บพนันชื่อดัง "ยูฟ่าเรด" ภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่บริเวณถนนเจ้าฟ้าตะวันออก ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต ซึ่งเป็นบ้าน 2 ชั้น และพื้นที่ต่อเนื่องด้านหน้า ทำเป็นเต้นท์ขายรถ พบมีรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จอดอยู่หลายคัน เช่น รถเก๋งออดี้ เบนซ์ ฮาเล่ย์เดวิดสัน เป็นต้น
จากการปิดล้อมเข้าตรวจค้น สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 3 คน โดยหนึ่ง ในนั้นเป็นเจ้าของเว็บพนัน "ยูฟ่าเรด" ซึ่งพักผ่อนอยู่ภายในห้องพัก ส่วนอีก 2 คนเป็นแอดมินของเว็บพนันดังกล่าว พร้อมกับยึดของกลางเป็นเงินสดกว่า 1.6 ล้านบาท เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ รถยนต์หรู รถจักรยานยนต์และอุปกรณ์อื่นๆ อีกหลายรายการเพื่อตรวจสอบ
พล.ต.ต.พรชัย ขจรกลิ่น รอง ผบช.ภ.8 กล่าวว่า ทางตำรวจภูธรภาค 8 โดยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 ได้มอบหมายให้ตนมาทำหน้าที่ควบคุมการปฎิบัติการเข้าปิดล้อมตรวจค้นจับกุมเวปพนันในพื้นที่ ต.วิชิต จ.ภูเก็ต หลังได้รับการร้องเรียน โดยเป็นความร่วมมือระหว่างกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 8 และกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ในการเข้าตรวจค้นครั้งนี้ อบ่างไรก็ตามการเปิดปฏิบัติการณ์ในครั้งนี้มีการกระจายกำลังเข้าตรวจค้น ในจุดอืท่นๆอีกร่วม 6 จุด
โดยจุดแรกในพื้นที่ ต.วิชิต ซึ่งเป็นจุดใหญ่ที่สุด ได้ผู้ต้องหา 3 คน พร้อมขอกลางเงินสดกว่า 1.6 ล้านบาท นอกจากนั้นยังมีการตรวจยึดรถยนต์และรถจักรยานยนต์หรูอีกจำนวนหนึ่ง เพื่อนำไตรวจสอบ พร้อมของกลางอีกหลายรายการที่ใช้ในการทำผิด เช่น คอมพิวเตอร์, โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า มีการกระทำผิดจริง และยังได้มีการตรวจค้นขยายผลในจุดอื่นๆ อีกอย่างน้อย 5 จุด
พล.ต.ต.พรชัย ยังได้กล่าวต่อไป ถึงการกวาดล้างจับกุม ผู้ต้องหาเกี่ยวกับอาชญากรรมทางไซเบอร์ ในส่วนของพื้นที่ ตำรวจภูธรภาค 8 ขณะนี้ได้มีการจับกุมได้แล้วกว่า 70 ราย ประกอบด้วย แก๊งคอลเซ็นเตอร์ แสกมเมอร์ เวปพนัน เป็นต้น
ด้านพล.ต.ต.เลิศชาย จำปาทอง ผบก.สส.ภ.8 กล่าวภายหลังการจับกุมว่า สืบเนื่องจากรัฐบาล ได้มอบนโยบายการปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์ และทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เร่งรัดการดำเนินการระดมกวาดล้าง ระหว่างวันที่ 27 ตุลาค – 3 พฤศจิกายน 2568 ในส่วนของตำรวจภาค 8 ทางผู้บัญชาการฯ ได้สั่งการให้ทำการสืบสวนหาข่าว จนทราบว่า เวปไซด์ดังกล่าว มีการเปิดรับพนันออนไลน์ คือ ยูฟ่าเรด ซึ่งได้สอบสวนมาระยะหนึ่งแล้วก่อนที่จะลงมือเปิดปฏิบัติการเข้าจับกุม โดยมีการปิดล้อมตรวจค้น 6 จุด
โดยจุดที่หมู่บ้านจัดสรรในพื้นที่ตำบลวิชิตจุดแรก ได้ผู้ต้องหา 3 คน พร้อมอุปกรณ์ในการกระทำความผิด เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น และทำการยึดทรัพย์สินเป็นรถจักรยานยนต์ และรถยนต์หรู ที่มีชื่อผู้ต้องหาเป็นเจ้าของ เพื่อนำไปตรวจสอบ
นอกจากนี้ในจุดอื่นๆ ที่เหลือ 5 จุด ทางเจ้าหน้าที่ สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้เพิ่มเติมอีก 2 คน ทำหน้าที่แอดมินและกดเงิน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวม และจะได้นำตัวไปสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมที่ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต
อย่างไรก็ตาม พล.ต.ต.เลิศชาย กล่าวด้วยว่า จากการสอบสวน กลุ่มผู้ต้องหาในครั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่ได้ข้อมูลมามากพอสมควร และคิดว่า กลุ่มนี้ไม่น่าจะทำแค่เวปเดียว แต่ยังมีอีกอย่างน้อย 2 เวป ซึ่งในส่วนของเวป "ยูฟ่าเรด" จากการตรวจสอบพบว่า มีเงินหมุนเวียนเดือนละ 50-60 ล้านบาท ซึ่งถือว่าค่อนข้างมากพอสมควร หลังจากนี้จะต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติม ซึ่งทั้ง 6 จุด เป็นเครือข่ายกันและรับทำหน้าที่แตกต่างกัน นอกจากการจับกุมเวปพนันแล้ว ในพื้นที่ภาค 8 ยังมีการจับกุมการจำหน่ายปืนออนไลน์อีกจำนวนหนึ่งด้วย