หาดใหญ่ชีวาสุข จัดกิจกรรม “หน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่” ให้บริการประชาชนฟรี

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - หาดใหญ่ชีวาสุข ผนึกกำลังเขตสุขภาพที่ 12 จัดกิจกรรม “หน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่” ให้บริการประชาชนฟรี เพื่อถวายอาลัยแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และส่งเสริมให้ประชาชนหันมาดูแลสุขภาพด้วยภูมิปัญญาไทยอย่างยั่งยืน
วันนี้ (30 ต.ค.) เทศบาลนครหาดใหญ่ โดยศูนย์บริการสาธารณสุขหาดใหญ่ชีวาสุข และกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เขตสุขภาพที่ 12 ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม "หน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่" ขึ้น ณ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. เพื่อถวายอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และส่งเสริมให้ประชาชนหันมาดูแลสุขภาพด้วยภูมิปัญญาไทยอย่างยั่งยืน โดยเน้นหลักการที่ว่า การป้องกันและส่งเสริมสุขภาพด้วยสมุนไพรคือหัวใจสำคัญในการสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพ ทำให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ และลดการใช้ยาแผนปัจจุบันที่ไม่จำเป็น
ภายในงานได้เปิดให้บริการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ฟรี! ตลอดงาน โดยมีบริการสำคัญหลายด้าน อาทิ การตรวจวินิจฉัยโรคและจ่ายยาสมุนไพรโดยแพทย์แผนไทย การให้คำปรึกษาเรื่องการใช้ยาสมุนไพรและยาที่มีกัญชาเป็นส่วนผสมทางการแพทย์แผนไทย รวมถึงการรักษาด้วยภูมิปัญญาไทยเฉพาะทางที่น่าสนใจ ซึ่งรวมถึงบริการ "พอกเข่า" เพื่อรักษาความเสื่อมของข้อต่อ และการ "พอกตา" ด้วยสมุนไพรเย็นสำหรับผู้ที่มีอาการเมื่อยล้าทางสายตาจากการทำงานหรือผู้สูงอายุ นอกจากนี้ เพื่อก้าวสู่การแพทย์ยุคดิจิทัล หน่วยเคลื่อนที่จากเขตสุขภาพที่ 12 ยังได้นำร่องใช้แอปพลิเคชัน DTAM Telemedicine สำหรับแพทย์แผนไทยโดยเฉพาะ เพื่อให้ผู้มีสิทธิเบิกจ่ายตรงสามารถเข้าถึงการปรึกษาแพทย์ สั่งยา และรับยาสมุนไพรได้ผ่านระบบออนไลน์
นอกเหนือจากกิจกรรมในหน่วยเคลื่อนที่แล้ว ศูนย์หาดใหญ่ชีวาสุขยังมีภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Care) อย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรม Wellness Clinic ที่ใช้ศาสตร์การบำบัดที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นแพทย์อายุรเวช แพทย์แผนจีน แพทย์แผนไทยผสมผสาน การบำบัดด้วยเสียง (Sound Therapy) และกิจกรรมไฮไลท์อย่าง "อาบป่า" ที่ส่งเสริมให้ผู้คนใช้ธรรมชาติมาเยียวยาตนเอง ตลอดจนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก อาทิ "Park Run" ที่ชวนคนออกมาวิ่งและเก็บหน่วยเครดิตทุกวันเสาร์ เพื่อปลุกกระแสให้คนหันมาออกกำลังกายอย่างมีวินัยในระยะยาว
นางอภิพร เพชรสกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้าศูนย์หาดใหญ่ชีวาสุข ได้กล่าวย้ำถึงความมุ่งมั่นของบุคลากรทุกคน โดยน้อมนำพระราชปณิธานและคำสอนของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในเรื่องของความเมตตากรุณาและการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ มาเป็นแรงบันดาลใจหลักในการปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะการช่วยเหลือประชาชนระดับรากหญ้าให้เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ เพื่อให้พลเมืองของหาดใหญ่มีพลังในการดูแลตนเองได้ยาวนานที่สุด อันจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืนตามที่พระองค์ทรงตั้งพระทัยไว้