คนร้ายลอบยิงฐานตำรวจ นปพ.นราธิวาส 41 เจ้าหน้าที่เจ็บ 1 นาย

นราธิวาส - คนร้ายลอบยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจมว.ฉก.นปพ.นราธิวาส 41 บริเวณฐานใน ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ เจ้าหน้าที่เจ็บ 1 นาย
วันนี้ (29 ต.ค.) เวลาประมาณ 18.05 น ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาฯ จังหวัดนราธิวาส รายงาน เหตุคนร้ายบุกยิงฐานเจ้าหน้าที่ ตำรวจ หน่วยปฏิบัติการพิเศษ นราธิวาส 41 โดยมีคนร้ายไม่ทราบชื่อและจำนวน ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาด ลอบยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจมว.ฉก.นปพ.นราธิวาส 41 เหตุเกิดบริเวณฐาน มว.ฉก.นปพ.นราธิวาส 41 ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส เป็นเหตุให้ ส.ต.ต.ภาณุวัฒน์ ทองโอ อายุ 29 ปี ที่อยู่ 51/3 ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา ได้รับบาดเจ็บ
เจ้าหน้าที่ได้นำตัวส่งโรงพยาบาลจะแนะ และส่งต่อมายังโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ มีบาดแผลถูกกระสุนปืนเข้าที่แขนซ้าย ขาซ้ายและขาขวา รู้สึกตัวดี
ส่วนในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงสนธิกำลังเข้าตรวจสอบ