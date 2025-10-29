พ่อค้า-แม่ค้า ดีใจ ยอดขายพุ่ง ประชาชนชาวพังงแห่ใช้สิทธิ “คนละครึ่งพลัส” วันแรกคึกคัก

พังงา – ประชาชนชาวพังงาแห่ใช้สิทธิ “คนละครึ่งพลัส” กันคึกคักตั้งแต่เช้า ทำให้บรรยากาศในตลาดสด ร้านค้า ร้านอาหารคึก ทั้งพ่อค้าแม่ค้าและลูกค้าต่างดีใจที่ได้ใช้สิทธิ
วันนี้ ( 29 ต.ค.68 ) บรรยากาศวันแรกของการใช้สิทธิโครงการ “คนละครึ่งพลัส” ในพื้นที่จังหวัดพังงา เป็นไปอย่างคึกคัก ประชาชนต่างออกมาใช้สิทธิกันตั้งแต่ช่วงเช้าทั้งคนเก่าที่เคยได้สิทธิ์รอบที่แล้ว และคนใหม่ที่ได้สิทธิ์รอบนี้ หลายร้านค้าร่วมโครงการ มีลูกค้าแวะเวียนเข้ามาซื้อของต่อเนื่อง โดยเฉพาะร้านอาหาร, ตลาดสดและร้านค้าโชห่วยในเขตเทศบาลเมืองพังงา เป็นไปด้วยความคึกคัก ประชาชนส่วนใหญ่เลือกซื้อสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวัน เช่น อาหารสำเร็จรูป หมู ไก่ ข้าวสาร ไข่ไก่ โดยระบบการใช้งานผ่านแอปฯ “เป๋าตัง” เป็นไปอย่างราบรื่น ไม่มีปัญหาติดขัด
น.ส อัญชิญฐา ชิตะวณิช เจ้าของร้านอาหารตามสั่ง "ครัวรสทิพย์" เขตเทศบาลเมืองพังงา กล่าวว่า วันนี้ลูกค้าออกมาใช้สิทธิ์กันมากกว่าปกติ และใช้จ่ายผ่านคนละครึ่งพลัสมากกว่า 90% ทำให้บรรยากาศคึกคักตั้งแต่เปิดร้าน เห็นลูกค้าหลายคนดีใจที่ได้ใช้สิทธิอีกครั้ง ถือเป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายในชุมชน ทำให้ร้านค้ามียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด หลังจากก่อนหน้านี้ค่อนข้างเงียบ
ขณะที่แม่ค้าขายเนื้อหมูในตลาดสดเทศบาลกราภูงา ตั้งแต่เช้า ลูกค้าหลายรายใช้สิทธิคนละครึ่งในการซื้อเนื้อหมู บางคนซื้อเก็บไว้ทำอาหารหลายวัน เชื่อว่าช่วงนี้ยอดขายจะเพิ่มขึ้นแน่นอน ต่างจากก่อนเปิดโครงการที่ยอดค่อนข้างนิ่ง
ด้านประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิรายหนึ่งบอกว่า รู้สึกดีใจที่ได้ใช้สิทธิ “คนละครึ่งพลัส” เป็นครังแรก โดยได้รับวงเงิน 2,000 บาท ก็มาลองใช้จ่ายดูว่าขั้นตอนการใช้ยุ่งยากมั้ย หลังใช้จ่ายก็ไม่มีปํญหาอะไร ถือว่าเป็นโครงการที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนรากหญ้าได้จริงๆ