พังงาระดมกำลังทุกหน่วย บุกตรวจสอบโรงแรมรัสเซีย บนเกาะคอเขา เปิดไม่มีใบอนุญาต

พังงา – จังหวัดพังงา ผนึกกำลังทุกหน่วยนำหมายศาลเข้าตรวจสอบโรงแรม 2 แห่งบนเกาะคอเขา อ.ตะกั่วป่า พร้อมแจ้งข้อหาร่วมกันประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาต กวาดล้างธุรกิจผิดกฎหมายชาวต่างชาติ
วันนี้ (29 ต.ค.68) นายไพรัตน์ เพชรยวน ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา และ พล.ต.ต.ชัยเกียรติ วิริยสภิตย์กุล ผบก.ภ.จว.พังงา ได้สั่งการให้ นายบัญชา ธนูอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายพิชญพัทธ์ เรืองชาตรี นายอำเภอตะกั่วป่า พ.ต.อ.สุจินต์ นิลบดี รอง ผบก.ภ.จว.พังงา พ.ต.อ.ประวิทย์ เอ่งฉ้วน ผกก.กก.สส.ภ.จว.พังงา พ.ต.อ.จิระวัฒน์ สาระรัมย์ ผกก.สภ.ตะกั่วป่า พ.ต.ต.จรรยง โลหะกิจ สว.กก.สส.ภ.จว.พังงา พร้อมเจ้าหน้าที่สืบสวนจังหวัดพังงา เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ กอ.รมน.จ.พังงา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา เจ้าพนักงานที่ดินพังงา จัดหางานจังหวัดพังงา สรรพากรจังหวัดพังงา ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพังงา พาณิชย์จังหวัดพังงา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันขอหมายค้น เข้าตรวจค้น สถานประกอบการลักษณะโรงแรม จำนวน 2 แห่ง พื้นที่ ต.เกาะคอเขา อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ตามหมายค้นศาลจังหวัดตะกั่วป่า ที่ ค.9/2568 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2568
ผลการดำเนินการ ได้ตรวจค้นและจับกุม ชายชาวรัสเซีย อายุ 54 ปี ผู้หญิงไทย อายุ 34 ปี พร้อมด้วยของกลาง สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล บริษัทแห่งหนึ่ง ของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดพังงา สำเนาแสดงบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น สำเนาแสดงการเช่าห้องพัก พร้อมรายการชำระเงิน สำเนาการจองห้องพักผ่านเว็บไซต์ของโรงแรม สำเนาโฉนดที่ดิน น.ส.4 สำเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร สำเนายืนยันการจองที่พักของโรงแรม และสลิปการจ่ายเงิน เป็นต้น
โดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหาว่า ร่วมกันประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นบุคคลต่างด้าวร่วมกันประกอบธุรกิจ (โรงแรม) ที่คนไทยไม่มีความพร้อมที่จะแข่งขันในการประกอบกิจการกับคนต่างด้าว ตามที่กำหนดไว้ในบัญชีสาม แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542
แจ้งข้อหาเพิ่มเติมผู้ต้องหาที่ 1 โดยข้อกล่าวหาให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนหรือร่วมประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวโดยคนต่างด้าวนั้นมิได้รับอนุญาตหรือร่วมประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวโดยแสดงออกว่าเป็นธุรกิจของตนแต่ผู้เดียวหรือถือหุ้นแทนคนต่างด้าวเพื่อให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจโดยหลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืนกฎหมาย
และแจ้งข้อหาเพิ่มเติมผู้ต้องหาที่ 2 โดยข้อกล่าวหายินยอมให้ผู้มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่ไม่ใช่คนต่างด้าวช่วยเหลือหรือสนับสนุนหรือร่วมประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวโดยคนต่างด้าวนั้นไม่ได้รับอนุญาตหรือร่วมประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวโดยแสดงออกว่าเป็นธุรกิจของตนแต่ผู้เดียวหรือถือหุ้นแทนคนต่างด้าวเพื่อให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจโดยหลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืนกฎหมาย พร้อมตรวจยึดเอกสารที่เกี่ยวข้อง นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.ตะกั่วป่า ดำเนินคดีต่อไป