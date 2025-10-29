ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ – แม่ค้ายิ้มประชาชนปลื้ม “คนละครึ่งพลัส” วันแรกคึกคักทั่วเมืองสงขลา พบอุปสรรคเล็กน้อย ปักหมุดสแกนจ่ายไม่ได้-บางรายยังใช้ไม่คล่อง
วันนี้ (29 ต.ค.) ที่ จ.สงขลา บรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยในโครงการคนละครึ่งพลัส วันแรกเป็นไปอย่างคึกคัก โดยเฉพาะร้านจำหน่ายอาหารเช้าและร้านค้ารายย่อยต่างออกมาต้อนรับลูกค้าที่ใช้สิทธิกันตั้งแต่เช้า ซึ่งสร้างรอยยิ้มให้พ่อค้าแม่ค้า ขณะที่บางจุดพบอุปสรรคเล็กน้อยจากการ “ปักหมุดพื้นที่สแกนจ่าย” และประชาชนบางส่วนยังสับสนในการใช้งานครั้งแรก แต่โดยรวมยังไม่พบการกระทำผิดกฎระเบียบของโครงการ
โดยที่ร้าน MTT อาหารเช้า ในพื้นที่อำเภอเมืองสงขลา ลูกค้าแห่ใช้สิทธิสแกนจ่ายผ่าน “คนละครึ่งพลัส” ตั้งแต่ร้านเปิด ด้านเจ้าของร้านเผยว่า การเข้าร่วมโครงการได้รับผลตอบรับดีมาก ลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และแทบทุกรายเลือกชำระผ่านสิทธิ์คนละครึ่ง ถือเป็นโครงการที่ช่วยกระตุ้นยอดขายและหมุนเวียนเศรษฐกิจท้องถิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งร้านมีบริการฟรีไวไฟ ทำให้ไม่พบปัญหาเรื่องระบบหรือความล่าช้าในการสแกนจ่าย
ขณะที่บรรยากาศในย่านค้าขายริมทางเท้าซึ่งเป็นตลาดอาหารเช้าประจำเมืองก็ไม่แพ้กัน ประชาชนทยอยใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่อง โดยบางรายยังพบปัญหาการปักหมุดขณะสแกนจ่าย หรือยังไม่เข้าใจขั้นตอนการใช้งานแอปพลิเคชัน แต่ได้รับความช่วยเหลือจากผู้ค้าหรือคนรอบข้างจนสามารถใช้สิทธิ์ได้สำเร็จ
แม่ค้ารายหนึ่งเผยว่า วันนี้มีลูกค้ามาใช้สิทธิสแกนจ่ายตั้งแต่ช่วงเช้า พบปัญหาจากการปักหมุดพื้นที่ก่อนใช้สิทธิ์ประมาณ 4–5 ราย และบางส่วนยังไม่คล่องในการใช้งาน แต่โดยรวมถือว่าเป็นโครงการที่ดีและช่วยให้ยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งปกติลูกค้าประจำซื้อวันละ 20 บาท แต่พอใช้สิทธิ์คนละครึ่ง วันนี้ซื้อถึง 40 บาท จ่ายเท่าเดิมแต่ได้ของเพิ่มขึ้น แม่ค้าก็ขายได้มากขึ้น ต้องขอบคุณรัฐบาลที่ผลักดันโครงการดี ๆ แบบนี้ เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายและสร้างรอยยิ้มให้ทั้งแม่ค้าและประชาชน