ม.ทักษิณ รวมพลังเยาวชน ไทย–มาเลย์–อินโดฯ จัด IMT-GT Varsity Carnival ครั้งที่ 24 สร้างพลเมืองโลกด้วยกีฬา วิชาการ และวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นเจ้าภาพจัดงาน “IMT-GT Varsity Carnival ครั้งที่ 24” รวมพลังเยาวชนไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย กว่า 1,100 คน จาก 12 มหาวิทยาลัย สร้างความร่วมมือด้านกีฬา วิชาการ ศิลปะ และวัฒนธรรม เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนิสิตนักศึกษาจากทั้งสามประเทศ เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพรอบด้าน พร้อมรับมือกับโลกยุคใหม่ภายใต้แนวคิด University of Glocalization ยกระดับมหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานระดับนานาชาติบนฐานท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2568 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวว่า โครงการ IMT-GT VARSITY CARNIVAL (Indonesia–Malaysia–Thailand Growth Triangle: IMT-GT) คือสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพ ความเข้าใจ และความร่วมมือที่ยั่งยืนของประเทศอินโดนีเซีย–มาเลเซีย–ไทย เพื่อสร้างเยาวชนที่มีหัวใจของพลเมืองโลก และการจัดงานปีนี้มหาวิทยาลัยทักษิณจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Driving Glocal Citizen” สะท้อนวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม (Social Innovation University) ของมหาวิทยาลัยทักษิณที่มุ่งสร้างเยาวชนให้เป็น “พลเมืองโลก (Global Citizen)” ผู้สามารถคิดอย่างโลก แต่ลงมือทำอย่างท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน
“เยาวชน คือ พลังขับเคลื่อนอนาคตที่สำคัญของโลก การที่นิสิต นักศึกษาจากทั้งสามประเทศได้มาร่วมกันเรียนรู้ในบริบทพหุวัฒนธรรมเช่นนี้ คือการปลูกฝังคุณค่าความเท่าเทียม ความเห็นอกเห็นใจ และความเป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นหัวใจของการอยู่ร่วมกันในโลกที่เชื่อมโยงถึงกันมากขึ้นทุกวัน” อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรยา สิทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวเพิ่มเติมว่ากิจกรรมภายในงานประกอบด้วย 3 ด้านหลัก ได้แก่ 1. ด้านวิชาการ มีการสัมมนาและเวิร์กชอปแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ การนำเสนอผลงานของนิสิตนักศึกษา รวมทั้งการร่วมกันออกแบบแนวคิดด้านนวัตกรรมเพื่อสังคม 2. ด้านกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ และ 3. ด้านศิลปวัฒนธรรม
“กิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมของนิสิตนักศึกษาจากทั้งสามประเทศ นอกจากสะท้อนเอกลักษณ์และความงดงามของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เป็นอย่างดีแล้ว ยังเป็นการเพิ่มทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมที่หลากหลายซึ่งเป็นพลังขับเคลื่อนอนาคตที่สำคัญของโลกได้อีกด้วย” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรยา สิทธิสาร กล่าว
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์ เสริมว่า การเป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งนี้ยังเป็น ส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ “TSU Glocal Talent” ที่มหาวิทยาลัยทักษิณมุ่งพัฒนานิสิตให้มีสมรรถนะรอบด้าน ทั้ง Soft Skills, Power Skills, Thinking Skills และ Digital Skills ผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในเวทีนานาชาติ โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีบุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยทักษิณร่วมเป็นเจ้าภาพและอาสาสมัครให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมจากทั้งสามประเทศจำนวนมาก
“The future is yours — อนาคตเป็นของพวกคุณ” รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวปิดท้ายด้วยถ้อยคำสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนทุกคน คำกล่าวสั้น ๆ แต่ลึกซึ้งนี้จะผลักดันเยาวชนให้เป็นพลังสำคัญของภูมิภาคอาเซียน และเป็น “พลเมืองโลก (Global Citizen)” ที่จะนำพาโลกไปสู่ความเท่าเทียม มนุษยธรรม และการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน