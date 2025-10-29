“คนละครึ่งพลัส” จ.ตรัง วันแรกทุลักทุเล ร้านค้าบางแห่งยังไม่ร่วมเหตุไม่ว่างลงทะเบียนกับธนาคาร

ตรัง - วันแรกของการใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งพลัส ที่ จ.ตรัง เกิดความทุลักทุเลเล็กน้อย เพราะมีประชาชนบางส่วนยังไม่เข้าใจระบบ และยังมีร้านค้าบางแห่งไม่เข้าร่วม เหตุไม่ว่างไปลงทะเบียนกับธนาคาร
วันนี้ (29 ต.ค.) บรรยากาศการใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งพลัส ที่ จ.ตรังในวันแรก พบว่า มีทั้งร้านค้าที่เข้าร่วมและเข้าไม่ร่วมโครงการ โดยร้านค้าที่ร่วม เช่น ร้านบัวบกหมูย่าง นางสาววีณา ลีลาโกสิทธิ์ เจ้าของร้าน บอกว่า ในวันนี้มีประชาชนมารอใช้สิทธิ์ตั้งแต่เช้า แต่ค่อนข้างจะทุลักทุเลเล็กน้อย ต้องให้ทางร้านช่วย ทั้งวิธีเติมเงินเข้าแอปเป๋าตังค์ และวิธีการใช้แอป เพราะบางคนไม่ได้ใช้มานานแล้วจึงลืม หรือบางคนเพิ่งได้สิทธิ์ครั้งแรก
ขณะเดียวกันก็มีบางร้านที่ไม่ได้ร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส ในวันแรก โดยเจ้าของร้านบอกว่า ตอนแรกเข้าใจผิดคิดว่า ยืนยันร่วมโครงการด้วยตนเองได้ เพราะเคยร่วมโครงการมาทุกครั้ง แต่ตอนหลังพบว่า ทำด้วยตนเองไม่ได้ ต้องไปทำที่ธนาคาร จึงทำให้พลาดโอกาศในวันแรก แต่จะรีบไปติดต่อธนาคารในวันหลัง เพื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการนี้ให้ได้
นอกจากนั้นบางร้านได้มีการขึ้นป้ายที่หน้าร้านว่า “ขออภัยทางร้านไม่ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส” โดย นางสาวจิรารัตน์ สงนวน ผู้จัดการร้านพงษ์โอชา สาขา 2 บอกว่า เหตุที่ไม่ได้ร่วม เนื่องจากช่วงนี้ผู้รับผิดชอบติดต่อกับธนาคารติดงานเดินสายออกบูธในต่างจังหวัด จึงไม่มีเวลาไปติดต่อลงทะเบียนกับธนาคาร ทั้งนี้ ไม่ได้มีปัญหาเรื่องการจัดเก็บภาษีแต่อย่างใด และที่ผ่านมาก็เข้าร่วมโครงการทุกครั้ง