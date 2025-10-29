ตร.ท่องเที่ยว ผนึกกำลัง หลายฝ่าย บุกจับชาวสเปส พร้อมพวก 9 คน เปิดโรงแรมเถื่อน-จ้างต่างด้าวทำงานแบบผิดกฎหมาย

สุราษฎร์ธานี - ตำรวจท่องเที่ยว ผนึกกำลัง ฝ่ายปกครอง ตรวจคนเข้าเมือง ตำรวจ สภ.เกาะพะงัน นำกำลังบุกจับโรงแรมเถื่อนของชาวสเปน พร้อมพวก 9 คน พบโรงแรมดังกล่าวแอบเปิดโดยไม่ได้รับอนุญาต และจ้างต่างด้าวทำงานแบบผิดกฎหมาย
วันนี้ ( 28 ต.ค.68) พล.ต.ท.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ ผบช.ทท ได้สั่งการให้ พ.ต.ท.วินิจ บุญชิต สว.ส.ทท.5 บก.ทท.3 ประสานงานกับ นายสุริยา บุญพันธ์ นายอำเภอเกาะพะงัน และ นายไพสิฐ ทองเจิม ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง พ.ต.อ.อภิชาต จันทร์สำเร็จ ผกกก.สภ.เกาะพะงัน ได้ร่วมกันบูรณาการ ร่วมกับ ตม.จว.สุราษฎร์ธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำกำลังเข้าตรวจสอบโรงแรม The 10 คลับ โฮสเทล เลขที่ 19/1 ม.1 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี หลังได้รับแจ้งว่ามีชาวต่างชาติ ลักลอบทำงานโดยไม่มีใบอนุญาต
พร้อมจับกุม น.ส.กิตติพร สัญชาติไทย อายุ 34 ปี นายซามูเอล ริเวร่า กามาโช่ Mr.Samuel Rivera Camacho อายุ 37 ปี สัญชาติสเปน นายเอเดรียน ริเวร่า กามาโช่ Mr.Adrian Rivera Camacho อายุ 31 ปี สัญชาติ สเปน นายเซอร์จีโอ ปาสคาล ริเวอร์ร่า กามาโช่ Mr.Sergio Pascaul Rivera Camacho อายุ 30 ปี สัญชาติสเปน Mr Kyaine Win คายวิน อู อายุ 4 ปี สัญชาติเมียนมา นายโซเนียง Mr.SOE NAING อายุ 42 ปี สัญชาติเมียนมา Mr WINTHAN วินแทน อายุ 38 ปี สัญชาติเมียนมา นายแตนมินอาว อายุ 41 ปี สัญชาติ เมียนมา นายซาน ลวิน อู Mr.San Lwin Oo อายุ 35 ปี สัญชาติ เมียนมา
พร้อมแจ้งข้อกล่าวหา นางสาว กิตติพร สัญชาตไทย อายุ 34 ปี “ร่วมกันประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาต” ส่วนนายซามูเอล ริเวร่า กามาโช่ว่า กระทำความผิดฐาน “เป็นนายจ้างจ้างบุคคลต่างด้าวทำงานนอกเหนือสิทธิ์ และ เป็นนายจ้างจ้างบุคคลต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน, เป็นนายจ้างรับคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานไม่แจ้งให้ทราบถึงผู้เป็นนายจ้าง สถานที่ทำงานของนายจ้าง และ ลักษณะงานหลักที่ทำ ให้นายทะเบียนทราบ ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่รับเข้าทำงาน”
ส่วนนายเอเดรียน ริเวร่า กามาโช่ “เป็นบุคคลต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้ (เสมียนพนักงาน)” นายเซอร์จีโอ ปาสคาล ริเวอร์ร่า กามาโช่ “เป็นบุคคลต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน” ส่วนชาวเมียนมา ทั้ง 5 ราย แจ้งข้อกล่าว “เป็นบุคคลต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากสิทธิ์ที่จะทำได้ (ช่างฉาบปูน)” เป็นบุคคนต่างด้าวได้รับอนุญาตให้ทำงานไม่แจ้งให้ทราบถึงผู้เป็นนายจ้างสถานที่ทำงานของนายจ้างและลักษณะงานหลักที่ทำให้นายทะเบียนทราบ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เข้าทำงานกับนายจ้าง” พร้อมนำตัวผู้ต้องหา ทั้ง 9 ราย ส่งพนักงานสอบสวน สภ.เกาะพะงัน ดำเนินคดีตามกฎหมาย
ทั่งนี้ การจับกุมครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และได้รับการร้องเรียน กรณีชาวต่างชาติประกอบธุรกิจผิดกฏหมาย มีพฤติกรรม สร้างความวุ่นวาย ส่งเสียงดัง ปล่อยให้ลูกค้า เมา สร้างความรำคาญ ให้ชาวบ้านในพื้นที่ และสงสัยจะเข้าขาย นอมินี และ จะให้บริการเน้นนักท่องเที่ยว ต่างชาติ ชาติเดียวกัน (สเปน) จึงแจ้งให้ เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ เจ้าหน้าที่จึงได้ ตรวจสอบ สืบสวนจนทราบว่า โรงแรมดังกล่าวตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ 1 ต.เกาะพะงัน ชุดจับกุมจึงวางแผน เข้าจับกุมโดยบูรณาการ หลายหน่วยงาน จนนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหา 9 รายในครั้งนี้